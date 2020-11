La senadora conservadora es ponente de un proyecto que busca incrementar los honorarios que reciben los concejales de los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. A pesar del pedido de archivo por parte de los municipios, la congresista defendió la iniciativa.

A plenaria del Senado llegó a último debate una iniciativa de los conservadores que busca incrementar los honorarios por sesión de los concejales. Aunque el argumento principal es que por lo menos los cabildantes de los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría ganen el mínimo, el proyecto se mete con los montos de todas las categorías, incluyendo los municipios especiales.

Por eso desde la Federación Colombiana de Municipios se puso el grito en el cielo y se pidió que el proyecto no sea aprobado en tiempos de COVID-19, cuando las finanzas de ciudades y otras poblaciones fueron afectadas por la contingencia. Los alcaldes de varias poblaciones señalaron que un proyecto de este tipo sería contraproducente en estos momentos.

Sin embargo, en diálogo con El Espectador, la senadora conservadora Esperanza Andrade defendió el proyecto y aseguró que es necesario llevarlo a cabo, ante la precariedad de los concejales de los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. Asimismo, reconoció que es difícil que los municipios saquen de sus arcas el dinero, pero señaló que está en conversaciones con el Ministerio de Hacienda para que el gobierno nacional destine una partida para el pago de estos honorarios.

¿Es necesario subir los sueldos de los concejales de los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría cuando el país ha resentido sus finanzas por el COVID-19?

Los honorarios que ganan es por sesiones que asisten, lo que pasa es que cuando se hace la conversión de sesiones que se hacen en el año resulta que el salario sería menos del salario mínimo legal. Estarían ganando $750.000 y no es justo que un concejal de estos municipios ni siquiera se gane lo que es un salario mínimo. Es que no tienen ni siquiera para la seguridad social. Además, si uno mira en el orden democrático, los primeros que resuelven los temas de la comunidad son los concejales y se trata de equipararlos para que al menos ganen el salario mínimo. Los municipios de categoría cuarta, quinta y sexta son casi 950 de los 1.100 que hay en el país. O sea, con este proyecto estaríamos beneficiando a más de 10.000 concejales en el país. Cuando uno va a estos municipios pues uno se encuentra con que estos pobres concejales no tienen ni con qué comer.

En estos municipios son mucho menos las sesiones del concejo que en municipios de mayor categoría y pues sin entrar a mencionar a las capitales. Esto hace que muchos se dediquen a otras actividades además del concejo...

Cuando se hace la equivalencia se ve que solo ganan menos de un mínimo y por ley no pueden efectuar ninguna contratación pública. Cuando yo fui concejala hace muchos años pues eso era ad honorem, porque uno podía seguir ejerciendo sus trabajos sin problema, pero hoy en día hay limitaciones. No sé cuál articulo es pero creo que los concejales están limitados al igual que nosotros a trabajar en otras actividades públicas. Un concejal puede tener una tienda o ir a la galería a vender productos, pero nada que tenga que ver con el Estado. Ellos merecen un salario digno porque muchas veces como concejal a uno lo buscan de las veredas, a que vaya y haga la gestión, pero muchas veces no hay recursos. Ellos ni siquiera tienen prima de transporte. Así estemos en una época difícil se necesita que ellos tengan un salario digno.

Más allá de los peros que ya expuso Fedemunicipios, ¿cuál ha sido la respuesta de los alcaldes y concejales?

Los concejales en el país están muy interesados en saber quiénes se van a oponer porque están entusiasmados con el proyecto. Además, aquí solo se ha opuesto una sola senadora y a ella le llovieron críticas en las redes porque los concejales son la base primaria de la democracia en los territorios. Ellos andan entusiasmados y yo los vivo deteniendo porque se quieren venir a manifestarse en la Plaza de Bolívar y yo les he dicho que tranquilos, que vamos a sacarlo adelante porque es una iniciativa que se hundido en veces anteriores. Yo no creo que en la plenaria se opongan porque: ¿cuáles de los congresistas no tienen concejales amigos?

Usted habla de un grupo de concejales que llegarían a protestar por el tema...

Me ha dicho que quieren venir a manifestarse a la Plaza de Bolívar, pero yo no creo que eso sea conveniente. Les dije que mandaran cartas pidiendo el apoyo, porque en esta época de pandemia es irresponsable convocar a la gente para que vengan a hacer tumultos.

¿Cómo conciliar la necesidad de subirles el sueldo a los concejales y el gasto, cuando estamos en plena pandemia?

Por eso estamos pendientes de la cita con el Ministerio de Hacienda para calmar a los alcaldes y así ver cómo nos puede dar la mano la con los recursos para los concejales.

Más allá de la posible partida presupuestal que pueda disponer Ministerio de Hacienda, ¿alguna propuesta para cubrir este hueco que crearía el aumento de los salarios a los concejales?

No, realmente no puedo contestar porque por eso vamos a tener la cita en el Ministerio de Hacienda para saber de dónde se pueden sacar recursos para el tema.

Si no se logra la partida presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda, ¿se hundió el proyecto?

Aún así lo sacaríamos adelante.

Además del sueldo, el proyecto contempla la seguridad social...

Claro, es que no es solo que se les incremente al salario mínimo sino que se les pague la seguridad a los concejales: pensión, salud y la ARL.

Hablando de esa precariedad de los poderes legislativos de estos municipios frente a los recursos de asambleas y Congreso, ¿no es hora de poner este tema de los abismos salariales sobre la mesa?

Claro, cuando se miran los honorarios de los diputados y de los concejales de municipios de primeras categorías pues uno ve que son mayores, Pero cuando uno dice que lo que ganamos no nos alcanza yo sé que la gente se timbra porque la verdad es que la inequidad y la diferencia es muy grande. Lo que nadie sabe es con el compromiso que uno llega y con las deudas que llegan. Además, no nos pagan gasolina, no nos pagan pasajes cuando no estamos sesionando y no nos pagan peajes. O sea, todo con lo que creen que nos dan, no nos dan. Yo no quiero entrar a esa discusión. Solo que nos digan si nos van a mermar o a dejar igual. No tiene presentación que nos subamos los sueldos pero que no digan que por la virtualidad nos bajemos los sueldos porque es donde más hemos trabajado. En resumen, los de arriba ganan muy bien pero los concejales no. Por eso creemos que nadie se va a oponer a nuestra propuesta, bueno, tal vez la oposición.

¿Por qué dice que la oposición, cuando ellos también tendrían concejales en este tipo de situaciones que serían beneficiados?

Claro, ahora que lo recuerdo solo fue la senadora Angélica Lozano la que se opuso, incluso la FARC votó a favor del proyecto. Los demás de la oposición votaron a favor. Yo creo que el proyecto pasa en plenaria.

Como usted lo expresa, el tema de los salarios de estos concejales es algo histórico, ¿por qué venir a hablar de este tema solo en estos tiempos de pandemia?

Es un proyecto que viene desde la Cámara de origen conservador y solo falta el último debate. Esto se inició antes de la pandemia, pero pues el trámite es demorado.