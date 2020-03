El reto de las inasistencias al Congreso: “Manguito” le pide a Gustavo Bolívar que renuncie

El senador Jónatan Tamayo asegura que Bolívar tiene el doble de inasistencias que él desde que se posesionaron en 2018. Bolívar dice que se ha ausentado en tres ocasiones, con sus respectivas excusas, pero que no ha faltado una sola vez en la legislatura que corre.

Los senadores Gustavo Bolívar, de la llamada Lista de la Decencia, y Jónatan Tamayo, Manguito, quien llegó al Congreso por la misma lista, pero terminó apartado de ese sector alternativo para acercarse al uribismo, tienen una pelea casada desde diciembre de 2019, cuando el segundo subió un video a Twitter acusando a varios congresistas de la izquierda de no asistir y de hacer populismo con el asunto.

Esa publicación fue el 12 de diciembre y la respuesta de Bolívar llegó al día siguiente, quien anunció que pediría a la Secretaría del Senado que hiciera públicas las asistencias. “Si tengo una sola falla en el semestre renuncio a mi curul. Reto a este ruin ser a que prometa lo mismo. ¿Acepta, traidor?”, escribió Bolívar.

El encontrón parecía haber quedado ahí, sin embargo, en la noche de este miércoles regresó el senador Manguito y, con papeles en mano, le pidió a Bolívar que cumpliera con su palabra y renunciara a su curul en el Senado. Manguito pidió a la Secretaría del Senado las inasistencias de ambos, pero no del último semestre, como lo había dicho Bolívar, sino desde el 20 de julio de 2018, cuando ambos se posesionaron como legisladores.









“Nosotros somos congresistas hace año y medio, casi dos años, no solo en último semestre. Bolívar anunció en todos los medios que a los ocho días iba a mostrar las pruebas en televisión de quién había faltado más. Me di a la tarea, por derechos de petición, para que el Congreso me entregara las pruebas. En dos legislaturas, tengo cuatro inasistencias; Bolívar lleva ocho inasistencias al Congreso”, señaló Manguito en un video. A renglón seguido, lo retó a renunciar: “Si se cree honorable y cree tener palabra, que renuncie”.

No obstante, Bolívar también tiene su defensa. Un documento firmado por el secretario, Gregorio Eljach, contiene las asistencias a las plenarias realizadas en la última legislatura, en donde no se presenta ninguna inasistencia. Asegura que sí ha faltado a sesiones plenarias, pero que cada una tiene su excusa, como lo muestra el documento presentado por Manguito.

Según Bolívar, ha faltado tres veces desde que se posesionó como senador: la primera fue por su asistencia a un congreso sobre la lucha contra las drogas en México, al que asistió en representación del Congreso de la República; la segunda fue para ir a La Haya con el senador Gustavo Petro; y la tercera, fue cuando asistió a Los Angeles (Estados Unidos) para recibir un premio de la American Society of Composers, Authors and Publishers (Ascap), que es la asociación de autores y compositores de ese país.

“Para todas las inasistencias tengo excusa. La única ausencia que fue por motivos personales, fue al premio de música, a la que presenté una excusa no remunerada. No me pagaron esa inasistencia”, aseguró Bolívar. La confirmación de esa información se podría inferir en el documento que entregó Manguito, en el que las inasistencias de Bolívar son en días consecutivos: una entre el 29 y el 31 de octubre de 2018; la segunda, entre el 19 y el 21 de noviembre de ese mismo año; y a última entre el 2 y el 3 de abril de 2019.

Bolívar no presenta inasistencias en la legislatura que está corriendo actualmente, y que va hasta el 20 de julio de 2020. Por otro lado, las inasistencias de Manguito también tienen excusa, según el documento presentado por el mismo senador.