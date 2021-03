El senador de la Alianza Verde cuestionó los pedidos de unidad de la lista del Pacto Histórico cuando en elecciones pasadas lo habría vetado a él. También expresó que dicha solicitud no tiene en cuenta que deben ir de forma individual para tener listas fuertes al Congreso.

El pasado viernes se conoció una carta en la que el senador Juan Luis Castro se manifestaba sobre los señalamientos de los miembros de la Lista del Pacto Histórico sobre un supuesto veto por parte de la Alianza Verde a Gustavo Petro. A la petición de una “Unidad sin vetos”, el congresista criticó la solicitud, porque, supuestamente, las fuerzas cercanas a la Colombia Humana y a Petro lo vetaron en 2018. Según Castro, dicha colectividad y el excandidato presidencial lo marginaron por ser hijo de Piedad Córdoba y hasta pedían que no saliera en las fotos.

En diálogo con El Espectador, el senador de los Verdes explicó los señalamientos que hizo en la carta abierta que publicó en su sitio web. Asimismo, volvió a criticar la postura asumida por el petrismo ante su colectivida y hasta llegó a decir que se esteba pavimentando el camino para una nueva victoria del uribismo. Por otro lado, también se manifestó sobre los ataques y desplantes de los que habría sido vícitma por solo ser el hijo de Piedad Córdoba.

¿Por qué dice que en un momento lo vetaron?

El artículo que hice tiene dos interpretaciones. Hay una primera, que es concreta y que señala que es cierto que me vetaron. Cuando llegaron las elecciones y yo fui electo, el hijo de Petro puso un trino diciendo que yo era chavista y pues yo no soy chavista, y no voy a Venezuela hace 7 años. Eso fue bien irresponsable de ese señor, porque yo no lo conozco y no le hecho nada. Solo por ganar puntos, me mete tremendo rayazo. A partir de eso nos dimos cuenta que mucha gente de la Colombia Humana dijeron que no podía acercarse Piedad porque se le dañaban las elecciones a Petro por esa vaina con Venezuela, con la izquierda y con las Farc. Comenzaron a decir que ella era la candidata de las Farc y hubo un veto. Nos dijeron que no nos acercáramos porque les quitábamos votos.

Cuando no hay una identidad ideológica solo están generando estrategias para buscar votos. La izquierda proclama la defensa igualitaria, habla en contra de la desigualdad social y la discriminación. Pero entonces ellos discriminan a una mujer negra, como mi mamá, y me discriminan a mí, que soy el único senador negro de este país. Ellos no quieren que salgamos en la foto porque les quitamos votos y eso habla muy mal de ellos, de sus principios ideológicos que tienen como partido. Hablan de paz todo el tiempo y la defienden, pero cuando Comunes les pide entrar al Pacto Histórico miren la respuesta que dan.

¿Eso quiere decir que su carta va directamente contra el petrismo?

Sí, Gustavo Petro anda diciendo que lo están vetando porque no lo dejan entrar a la Coalición de la Esperanza. Pero lo que no se dan cuenta es que él está siendo muy estratégico porque vamos a elecciones de Congreso, que son primeras que las presidenciales, y él se está victimizando para debilitar las listas del Congreso y el voto de opinión a favor de la Alianza Verde, que es el partido alternativo más fuerte en este momento. La ilusión de ellos es ganarnos y despedazar el partido.

Ellos son nuestros contendientes en este primer momento de elecciones legislativas. Después nos podemos unir, pero lo que él está diciendo no tiene ningún sentido. A cada partido nos conviene tener su propio candidato para llegar fuertes a ese primer tiempo e impulsar las listas de Congreso. Pero ellos quieren que hagamos una alianza entre todos y se olvidan que cada uno tiene un espectro político diferente. En esa diferencia hay electorados que cada uno recoge y que el otro tal vez no pueda. Ellos no pueden pretender que abramos la consulta para todos, cuando eso nos debilita. Tenemos un proyecto diferente, que puede confluir luego. Aunque no somos tan diferentes, tenemos un partido nosotros y queremos que nos vaya bien como colectividad. No tenemos nada en contra de la Colombia Humana y los otros partidos del Pacto Histórico, solo que estamos en un ejercicio de sacar más congresistas.

¿Pero se está vetando a Petro o no?

No es correcto que digan que los están vetando. Nadie lo está haciendo, nosotros somos un partido y ellos tienen sus propios partidos. Es más, Petro tiene cuatro personerías jurídicas para aspirar, mientras que nosotros solo tenemos una sola. Entonces, cuál que lo estamos vetando cuando él puede participar con todas las personerías que lo apoyan. Ellos tienen el aval de la UP, del Polo Democrático, la de Comunes y la del MAIS. También está la Colombia Humana, que no tiene personería pero igual lo está apoyando. Nadie los está discriminando, tienen todas las posibilidades de participar. Si fuéramos la única lista, ahí sí podrían decir que lo estamos discriminando.

¿Entonces por qué el reclamo en su carta?

La verdadera discusión de fondo es por lo que pasó en las presidenciales. Yo cuando entré al Congreso todos me miraban como si fuera la mierda. Todos estaban prevenidos conmigo, ni siquiera a la gente de las Farc la miraban como me miraron a mí. Nunca empuñé un arma o cometí delitos, pero me miraban así. Lo que me estoy refiriendo es que uno no puede buscar hacer transformaciones sociales cuando tiene unos conflictos de valores e ideológicos tan grandes. Es que les importa más una foto que lo que podría cambiar al país en un largo plazo. Si a ellos les preocupa sofismas tan débiles como que yo fuera hijo de Piedad Córdoba - a pesar de que coincidían en sus posturas-, pues uno qué puede decir. Esas son estrategias, pero es que en ellas pierden la identidad. Por eso me pregunto en la carta si estamos hablando de la izquierda. ¿Cuál es esa izquierda?

En su carta habla de miembros de ese pacto que tienen procesos penales, ¿usted hace referencia a los recién llegados a la lista?

Allá hay varios congresistas. Solo es poner el nombre de alguno de ellos que se la pasan peleando y uno ve cargos desde narcotráfico hasta desplazamiento forzado. Allá hay de todo, y eso es a lo que yo me refiero. En las elecciones pasadas me perseguían por ser el hijo de Piedad, y hasta casi no me dan el aval. Pero entonces uno ve que algunos que sí tienen investigaciones delicadas en la Corte Suprema, a ese sí le dicen que está bien y que no tiene problema. ¿Cómo así? Eso no tiene sentido.

En pocas palabras, ¿usted me está diciendo las razones por las que la Lista del Pacto Histórico no va con la Coalición de la Esperanza?

No tanto eso, sino que no pueden pedir peras a un árbol de limones. Primero, que no digan que es veto, porque ellos también han vetado. Tampoco que digan que centro e izquierda, que se cuestionen ellos qué realmente son. Tercero, somos partidos distintos, cada uno tendrá su lista. Somos contendientes en el espectro alternativo y ellos van a tratar de tener más senadores que el Partido Verde. Ellos lo que han hecho de forma inteligente es desviar la atención al debate presidencial para decir que los estamos discriminando y que somos un partido malo. Los ataques del petrismo hacia los verdes han sido voraces e infames. Miren el ataque de Gustavo Bolívar a Antanas Mockus por haber dicho que Duque lo estaba haciendo bien, pero no dijo nada porque Antanas dijo que a Petro tenía que hacer parte de nuestra coalición. Ellos solo están en una campaña para debilitarnos como partido, porque están en una competencia con nosotros y sacan temas de vetos que no existen.

Según lo que está diciendo, ¿esta lista del Pacto Histórico no representa a la izquierda?

En parte sí la representa, pero nosotros también la representamos. Y eso es lo que ellos quieren desdibujar. Nosotros también representamos la izquierda y ellos no son los únicos que lo hacen.

¿Cuál es su posición con la Lista de la Esperanza?

Me parece que están haciendo un ejercicio interesante porque en una misma sombrilla reúnen a un espectro político que representa a varios sectores del país. Es interesante, como la Lista del Pacto Histórico. Lo importante es que ambas listas saquen altos números de senadores para poder poner presidente, pero ese desgaste entre ellos y nosotros está generando una mala impresión en la opinión pública, y eso no debe ocurrir.

Con todas estas peleas entre los sectores alternativos, ¿no se está repitiendo los que pasó en 2018 y que le aparejó el camino al uribismo?

Totalmente. Y es que nos tenemos que enfocar es nuestras listas de Congreso. Que ellos trabajen en la de ellos y nosotros en la nuestra. La discusión presidencial es un segundo tiempo. Me parece un error que Petro se esté concentrando en la elección a presidente, pero no somos capaces de sacar más de 20 congresistas. Es un desgaste innecesario lo que está haciendo el petrismo y Gustavo Petro. Y vuelvo y lo repito, si él es el ganador en segunda vuelta, el partido lo apoyará y ahí estaré también.

¿El petrismo se está equivocando al atacarlos frente al uribismo?

Claro, nosotros no somos el enemigo. En la medida de que nos vaya bien, nos vamos a poder unir con más fortaleza para ganarle al uribismo. Ellos no deben debilitarnos.

Usted mencionó a Comunes, ¿se está cometiendo un error al marginarlos de la discusión?

Yo lo que creo es que el país hizo un esfuerzo muy grande con el proceso de paz y uno no puede decir que la paz es muy buena pero que sus resultados, tener 10 congresistas de las Farc, sean rechazados. Sacarlos de la foto no es bueno para construir el país.

¿Usted va a repetir su aspiración al Senado en 2022?

Probablemente, sí.