Eln asegura que el Gobierno está haciendo trizas el Acuerdo de Paz

EFE

Este sábado, el equipo negociador del Eln rechazó las críticas del Gobierno que lo acusa de obstaculizar la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc. Sin embargo, el Eln señala que es Iván Duque y su administración la que quiere "hacer trizas" los documentos de La Habana.



"No es el Eln el que se interpone en la implementación de los acuerdos con las Farc y obstaculiza la anhelada paz", porque Colombia y la comunidad internacional son testigos del plan de "hacer trizas la paz" que ejecuta este tercer Gobierno del (expresidente Álvaro) Uribe", señala el texto fechado en La Habana, donde permanece el equipo negociador desde 2018, a la espera de la reanudación de los diálogos.



Los guerrilleros reaccionaron a un comunicado de la Cancillería que negó haber facilitado la inclusión de Cuba en la lista de países que "no cooperan plenamente" en la lucha contra el terrorismo, y acusó al Eln de obstaculizar sus propias conversaciones de paz y la puesta en marcha del pacto con las Farc.

El Ejecutivo recordó el atentado del 17 de enero de 2019 contra la Escuela General Santander, en el que también resultaron heridas más de 60 personas, un "acto terrorista" reconocido por el Comando Central de la guerrilla que provocó la ruptura definitiva del diálogo por parte del Gobierno.



Las negociaciones de paz entre el Ejecutivo y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) comenzaron formalmente en febrero de 2017 en Ecuador, y en mayo de 2018 fueron trasladadas a La Habana donde la última ronda de conversaciones concluyó sin avances a principios de agosto de ese año.



Tras el cese del diálogo, el Gobierno exigió a Cuba la extradición de los insurgentes, a lo que la isla se niega escudada en los términos del pacto firmado por el anterior gobierno de Juan Manuel Santos en caso de un alto en las conversaciones.



Esta negativa es el principal argumento aducido por Estados Unidos, en mayo pasado, para incluir a Cuba en su lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo, documento del que la isla había salido en 2015 dentro del fugaz "deshielo" con EE.UU.



"Al no reanudarse las conversaciones procede aplicar el protocolo que establece el retorno seguro a nuestros campamentos, acuerdo que el Gobierno niega aduciendo que (el presidente Iván) Duque no lo firmó", señalan los guerrilleros, que en numerosas ocasiones han pedido la reanudación de la mesa de negociación.



Cuba y Colombia atraviesan hoy por un momento delicado en sus relaciones bilaterales, tras el momento dulce que supuso la firma del Acuerdo de Paz en 2016, y que fue gestado durante cuatro años de conversaciones de paz sostenidas en La Habana.

