Eln asegura que liberará a nueve secuestrados

-Redacción Política

En un reportaje con The New York Times, Pablo Beltrán, jefe negociador de la guerrilla, habló sobre el panorama en el que se encuentra la mesa de diálogos luego del cambio de gobierno.

El jefe negociador del Eln en los diálogos de paz con el Gobierno, Pablo Beltrán, hizo un balance del estado de la mesa. En una entrevista para The New York Times, Beltrán aseguró que pronto liberarán a nueve personas secuestras y que la agenda de negociación está suficientemente avanzada como para lograr un acuerdo definitivo de paz con el gobierno de Iván Duque.

Sobre los secuestrados, Beltrán aseguró que “son cuatro soldados, tres policías y dos contratistas militares”, a quienes prontamente dejarán en libertad y explicó que no lo han hecho por el retraso en los protocolos de seguridad que exige estas acciones humanitarias. El jefe guerrillero también sostuvo que posiblemente son más personas las que se encuentran plagiadas por unidades insurgentes y dio a entender que están dispuestos a liberarlos en un futuro.

El reportaje del medio norteamericanos afirma que “Beltrán espera que el gobierno entrante designe a sus nuevos delegados”. De igual forma, el jefe negociador del Eln enfatizó en que están “listos para silenciar los fusiles por un tiempo”, y expresó: “con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos avanzamos un 90% y dejamos casi listo el diseño para un nuevo cese al fuego bilateral”.

Eso sí, Beltrán fue claro con que el Eln no está dispuesto a un proceso de desmovilización y desarme como el de las Farc, y explicó que el incumplimiento del gobierno en varios temas de la implementación, el asesinato de excombatientes y la falta de voluntad para hacer trasformaciones sociales que alimentan el conflicto armado, los obligan a ser precavidos a la hora de firmar un acuerdo final de paz

Por eso, plantean un proceso de desarme gradual en el que las partes avances de acuerdo con el cumplimiento de la contraparte. “Si usted cumple, yo cumplo”, dijo el jefe guerrillero. “Tenemos el ejemplo de las Farc y nos tiene muy asustados. Porque el gobierno firma y después sus niveles de incumplimiento son altísimos”, explicó. Además, argumentó que la base guerrillera desconfía del gobierno, puesto que en el caso del acuerdo con las Farc han sido asesinados 76 excombatientes y familiares de ellos.

Finalmente, Beltrán puntualizó que no esperan una revolución por decreto sino que se produzcan los “cambios básicos urgentes. Entre ellos, sacar la violencia de la política, para que ser líder social no signifique cargar una lápida en la espalda”, explicó el jefe insurgente agregando una metáfora: “le pedimos al gobierno que entregue el anillo, no el dedo”, lo que en sus palabras significa ceder privilegios y transformar la inequidad que hace de Colombia uno de los tres países más desiguales de Latinoamérica. “Este cambio de gobierno es para nosotros un receso. Pero en los cuatro años de Duque es posible lograr un acuerdo con el ELN. Ese es el mensaje”, concluyó el comandante insurgente.