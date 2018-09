Empieza debate sobre constitucionalidad del decreto para decomisar droga

Redacción Politíca

Esta medida fue anunciada por Iván Duque sin embargo aún no se conoce el texto. De acuerdo con Presidente, no se judicializarán a los portadores que sean sorpredidos con la cantidad personal por la Policía.

Esta semana se espera que el presidente Iván Duque expida un decreto que permitiría la confiscación de droga por parte de la Policía, incluyendo de la dosis mínima personal.Según el mandatario esta medida pretende ser una acción en contra del microtráfico, pues los distribuidores se esconden detrás de la dosis mínima para evitar ser judicializados. La idea también es apoyada por el fiscal, Néstor Humberto Martínez, quien ve en esta acción una estrategia efectiva contra el consumo de estupefacientes y el microtráfico.

Además, este decreto busca crear una política de acción integral de salud pública frente a la drogadicción, que dista de ser una medida preventiva de esta problemática que preocupó a Duque desde su campaña hacia la presidencia.

Lea más: ¿Fin de la dosis mínima? Duque facultará a la Policía para decomisar cualquier cantidad de droga.

“El problema es que los políticos quieren prohibir, tapar y no educar, y no se dan cuenta que esto no resuelve el problema. Los gobernantes quieren que les tengan miedo. Ahora, el presidente tiene facultades policivas, y esto no hace inconstitucional la medida. Pero falta verla cómo está redactada. Eso estamos esperando”, expresó Germán Navas Talero, representante a la Cámara por el Polo Democrático.

Aún se desconoce cuándo se emitirá este decreto, pero al momento de expedirse, la Policía podrá decomisar toda dosis de drogas, además impone una multa, sin judicializar a su portador. De poseer más de la cantidad personal sí se procederá a judicializar al portador.

“Lo que se quiere evitar con esta medida es que esté circulando en la calle marihuana, cocaína, bazuco, lo que sea. Me parece que es una medida muy apropiada porque eso controla. El que quiera fumar, que fume en su casa y la porte allá, pero eso de tenerlo en la calle facilita por supuesto el microtráfico”, dijo Guillermo Mendoza, exfiscal General.

Sin embargo, Rodrigo Uprimny, abogado y columnista de El Espectador, sostiene que la dosis mínima no está pactada con bases científicas porque no tiene en cuenta las prácticas de consumo de cada persona, y en últimas, esta medida no responde a la hora de prevenir un problema que ha demostrado que no se va a erradicar con la prohibición.