Empieza el tortuoso proceso para revocatoria de candidatos

-Redacción Política

El Consejo Nacional Electoral realizó las audiencias públicas para que los aspirantes inhabilitados o los partidos que no cumplieron con la cuota de género expongan su defensa. La entidad entregará la próxima semana la lista de revocados.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició la revisión de las solicitudes de la Registraduría y Procuraduría para revocar candidaturas que no cumplieron con los requisitos de la ley. Para ello, la entidad realizó, como primer paso, las audiencias públicas en las que los candidatos inhabilitados y los partidos que incumplieron con su cuota de género presentaron los argumentos para defenderse frente a dichas irregularidades para llegar a los comicios regionales de octubre.

Según el CNE, estudiaron 86 inhabilidades de candidatos y encontraron que 23 colectividades, entre partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos, en 148 de sus listas en todo el país no cumplieron con el mandato que les exige tener el 35% de sus listas conformadas por unos de los géneros.

De acuerdo con esa información, los aspirantes a los poderes regionales tenían el derecho a defenderse y controvertir las pruebas en su contra aportadas al proceso, si así lo consideraban.

“Se presentaron algunos candidatos, pero otros no vinieron. Esos fueron representados por sus partidos y estos hicieron los pronunciamientos en relación con lo reportado por la Procuraduría. Ahora, más que irse en contra de esa entidad, trataron de salvaguardar su eventual responsabilidad por inscribir candidatos inhabilitados, cosa que sí sería una falta”, explicó Renato Contreras, magistrado del CNE.

En ese sentido, las colectividades intentaron argumentar que no estaba en su capacidad asegurar que sus listas cumplieran con la ley en su totalidad, pero, en todo caso, eso “aún no es objeto de control”, afirmó Contreras. “La finalidad de esta actuación es decidir si se revoca o no la inscripción. Luego, en los casos en que sí haya revocatoria, el Consejo adelantará un segundo proceso que será de carácter sancionatorio y tomará las decisiones a la que haya lugar. Pero esa será otra historia”, dijo.

El magistrado expresó que hay elementos para revocar candidaturas. Luego de revisar las evidencias y las defensas, el CNE espera que para la próxima semana tengan los resultados de los candidatos que deberán declinar sus aspiraciones electorales. Ellos tendrán hasta un mes antes para hacerlo.

“Eso afectaría a las listas de los grupos significativos de ciudadanos más que a los partidos, porque les quedaría difícil hacer la conciliación de las mismas”, aseguró Contreras.