Respondiendo a un derecho de petición interpuesto por el representante, el Ministerio de Salud precisó que las personas que no hacen parte del personal sanitario, no tengan comorbilidades y no sean mayores de 60 años podrán ser vacunados solo hasta 2022.

Una respuesta del Ministerio de Salud a un derecho de petición presentado por el representante José Daniel López (Cambio Radical) llamó la atención por confirmar lo que algunos ya sospechaban: la población que no hace parte del personal sanitario, no tiene comorbilidades y no es mayor de 60 años sería vacunada en 2022.

“Estas son alertas, campanazos, para que el gobierno reaccione y entienda la gravedad de lo que está pasando”, dijo el representante López, criticando que la vacunación a la población no prioritaria llegue tarde a comparación de otros países.

De acuerdo con el parlamentario, en México la vacuna a aquellas personas no priorizadas se aplicará desde abril y en Perú desde octubre del próximo año. “Esperamos que el Gobierno rectifique el rumbo y que no nos vaya a condenar a una pandemia más larga por consecuencia a una mala planificación”, pidió López.

Entre otras respuestas, el Ministerio de Salud precisó que tiene una proyección de inversión de US$211 millones para la adquisición de las vacunas para el próximo año. En la primera fase, serían inmunizados alrededor de 15 millones de personas, correspondiente al 20% de los colombianos, aproximadamente. En ese sentido, el despacho en cabeza de Fernando Ruiz dejó en evidencia que aún no hay un plan concreto sobre cómo se vacunará al resto del 80% de la población y tampoco una asignación de recursos, más allá de una solicitud al Ministerio de Hacienda.

Sobre cómo garantizará las temperaturas a -70ºC, el Ministerio se limitó a decir que se cumplirán con las condiciones y especificaciones de los productores de las vacunas, así como la capacitación al personal que las manipulará.