En acalorada discusión entre Cepeda y Centro Democrático terminó debate sobre "falsos testigos"

-Redacción Política

En la noche del miércoles, el ambiente en la Cámara Baja estuvo tenso. Un fuerte agarrón entre el senador Iván Cepeda y miembros del Centro Democrático protagonizó el debate de control político sobre “falsos testigos”, convocado por la colectividad mencionada. ¿La razón del altercado? El proceso que cursa actualmente su líder natural, Álvaro Uribe Vélez, en la Corte Suprema de Justicia.

En el debate, la senadora Paloma Valencia aseguró que el proceso en su contra es un “montaje para enlodarlo” y aseguró que las visitas que realizó el senador Iván Cepeda a las cárceles se hicieron, según ella, con el fin de “buscar testimonios contra Uribe y el representante Álvaro Hernán Prada”. “¿Qué tiene que perder un criminal condenado a 30 años de prisión con el estímulo de acusar a Álvaro Uribe?”, cuestionó Valencia, quien en una intervención de casi 40 minutos defendió la inocencia del expresidente.

Bajo la misma línea se pronunció el representante uribista Samuel Hoyos. “El sistema penal acusatorio permitió que quienes colaboren con la justicia puedan acceder a beneficios, y si bien este mecanismo le permite al aparato judicial negociar, en ocasiones se ha convertido en un incentivo perverso para que falsos testigos lleguen a acusar a personas inocentes”, dijo, afirmando que quienes han declarado en contra de la cabeza del Centro Democrático han dado testimonios “débiles y carentes de verdad que desvían el curso de las investigaciones”.

Ante las acusaciones, Iván Cepeda llegó al recinto para defender su posición. Le respondió a la senadora Valencia diciendo: “la invito a que se informe bien porque no es un paramilitar el que implica al expresidente Uribe con relaciones paramilitares, son 24”, y añadió que Uribe “tiene que responder ante la justicia por supuestos vínculos con el paramilitarismo. Se demuestra que hay elementos sólidos para compulsar copias en contra del expresidente Uribe”.

Estas declaraciones generaron malestar entre los congresistas uribistas, disgusto que se disparó cuando Cepeda exclamó: “¿cómo es posible que Uribe y su hermano tengan una relación comercial con el clan tenebroso de los Gallón Henao? Uribe es amigo íntimo de Santiago Gallón Henao, duele, pero es la verdad”.

En ese momento, los gritos y el desorden colmaron la Cámara de Representantes y el debate tuvo que ser suspendido por un momento por la Mesa Directiva para recobrar la calma en el recinto. Senadores y representantes uribistas, que tenían en sus sillas letreros a favor el expresidente que decían “falsos testigos manipulan la justicia”, pidieron “respeto por el nombre de Álvaro Uribe Vélez”.

Minutos después se pronunció la excandidata vicepresidencial y representante de la Colombia Humana, Ángela María Robledo, quien aseguró que dicha discusión se había desviado de ser un debate, en el que además no asistieron los representantes del Gobierno citados, a convertirse en un espacio para hacer juicios políticos a los demás congresistas. A su vez, defendió al senador del Polo Democrático.

Marcos Calarcá, en representación del partido FARC, se manifestó en el mismo sentido: “Estamos asistiendo es a una defensa del senador Uribe y este no es el escenario. Es una defensa de Uribe y un ataque al senador Cepeda. Ese no es el propósito para el cual hemos citado. No podemos satisfacer los caprichos políticos”.