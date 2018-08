La U otorga poderes a su director para dar 'guiño' al próximo contralor general

-Redacción Política

El secretario general del partido de la U, Álvaro Echeverry Londoño, señaló este martes que se le otorgaron “amplísimas facultades” al presidente de esa colectividad, Aurelio Iragorri, para que se entreviste con los candidatos a la Contraloría General de la República y se pueda tomar una decisión respecto a cuál de los aspirantes apoyar como bancada.

Incluso, Iragorri podrá establecer alianzas con otras colectividades para que los votos de la U puedan ir a un candidato determinado. “Las facultades integran la posibilidad de establecer contacto con los partidos político y los candidatos que estén aspirando al cargo”, señaló Echeverry.

La plenaria para la votación de contralor general fue convocada para el próximo 20 de agosto, lunes festivo, pues se cumple el plazo máximo para que el Congreso haga la elección de la cabeza del ente de control.

Ese día, el Congreso en pleno deberá escoger entre los 10 candidatos que han pasado el filtro realizado por la Universidad Industrial de Santander (UIS) y que, posteriormente, fueron seleccionados por una comisión accidental integrada por los partidos políticos.

Retractación de Iragorri

Antes de este anuncio, y justo días antes de que se vote la elección del contralor en el Congreso de la República, Aurelio Iragorri, presidente del partido de la U, se retractó de unas palabras pronunciadas el pasado 24 de julio de 2017, durante el lanzamiento de los PDET en Cartagena, sobre el Fondo Nacional del Ganado (FNG), por las que fue denunciado por injuria y calumnia por José Félix Lafaurie, uno de los candidatos al cargo en la Contraloría General.

“Vamos a ayudar a todos los productores de leche comprando esos quesos a través de los recursos del Fondo Nacional del Ganado, que antes se robaban y ahora no. Ahí están guardaditos. Con esos recursos vamos a apoyar al departamento de Caquetá y sus lecheros”, recordó Iragorri.

Seguidamente, se refirió a esa acusación. “Me permito rectificar y manifiesto que no existe de mi parte prueba alguna que me permita afirmar lo antes señalado. Es decir, no hay fundamento probatorio donde se pueda atestiguar que antes se robaban (los recursos) o que existían malos manejos en relación con los recursos del Fondo Nacional del Ganado”, expresó el presidente de esa colectividad.