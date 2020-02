"En Medellín no existe una estrategia de paz": Diana Osorio

Natalia Tamayo Gaviria - @nataliatg13

La primera dama de Medellín, Diana Osorio, o más bien, como ella prefiere que la llamen, la gestora social de la ciudad, el pasado 1º de enero anunció que trabajaría para crear un despacho en la Alcaldía dedicado exclusivamente a temas de paz. Después de un mes y medio esa promesa va tomando cada vez más forma y ante el Consejo de Paz, Reconcilación y Convivencia (Conpaz) anunció que la Gerencia de Paz es un hecho.

Durante 20 años, luego de que Luis Pérez cerrara la Asesoría de Paz, la capital antioqueña no contó con una depedencia exclusiva para estudiar y trabajar temas de conflicto armado urbano. Con la nueva gerencia, que entrará junto a la reforma administrativa que está diseñando el alcalde Daniel Quintero en el marco del Plan de Desarrollo, se irá más allá en cuanto a hacer análisis, para dedicarse a la prevención, para identificar los motivos que llevan a los jóvenes unirse a un grupo armado.

El Espectador habló con Osorio, quien tiene un máster en posguerra y reconciliación, sobre las expectativas de este despacho y el trabajo que se ha venido adelantando para que sea una realidad.

¿Por qué una Gerencia de Paz en Medellín?

Cuento con una maestría en posconflicto. Soy una amante de los temas de paz y cuando Daniel ganó la Alcaldía supe que debía de encargarme en liderar los enfoques de paz. Empecé a mirar los programas y planes que se han realizado bajo esta línea y me encontré que hay una desarticulación y que no existe como tal una estrategia de paz. Es decir, no hay una columna vertebral que agrupe los proyectos que gestiona cada secretaría.

¿Qué proyectos encontraron?

Por ejemplo, Parceros es un programa adscrito a la Secretaría de Seguridad, tienen unos recursos, pero de hecho están asignados por atención a la población desmovilizada. Parceros es obviamente construcción de paz, pero no es población desmovilizada. Así nos empezamos a dar cuenta lo disgregada que está esta política. A raíz de este análisis, surgió la pregunta si es necesario una gerencia y la respuesta es sí, todas las secretarías y entes descentralizados deben de contar con un enfoque de paz (como el de género) en sus componentes misionales que esté armonizado.

Usted se reunió con organizaciones, como Naciones Unidas, Acnur, entre otras, para explorar la posibilidad de crear esta gerencia. ¿Qué le dijeron en ese encuentro?

Cuando uno llega a un cargo lo primero que se debe de hacer es ecuchar a los actores, preguntarles, recibir consejos. Con estas organizaciones tuvimos un ejercicio más de contarles nuestra intención y ver qué tenían por decir de Medellín, sobre los actores sociales, iniciativas de paz y demás. Tras esos encuentros llegamos a identificar cinco ejes estratégicos que son 1) participación ciudadana, 2) prevención, promoción y justicia, 3) víctimas, 4) excombatientes, y 5) verdad y memoria. Estas contarán con una líneas transversales. Ahora estamos diseñando hacia dónde vamos, a qué población y territorios vamos a llegar, entendiendo que hay una limitación de recursos.

Hace 20 años existió la Asesoría de Paz, ¿la Gerencia reemplazará ese rol?

La asesoría tenía una misión más observadora, como un laboratorio, más de mirar cómo se estaba moviendo y hacia dónde iba la ciudad en temas de paz, pero esta gerencia tiene una diferencia y es que va a tener un observatorio como eje transversal para mirar dónde tenemos que acudir para realizar una acción inmediata, pero también de acompañamiento a las secretarías. Nosotros no vamos a ejecutar presupuestos, no vamos a crear centro de costos, no vamos a crearle más gasto a Medellín. Operaremos dentro del presupuesto actual que está para programas y planes destinados a paz.

¿Cuál ha sido la invesión en estos temas?

Encontramos que el 1.46% del presupuesto municipal de este año está destinado para la paz, es decir, $62.274 millones. La idea es tener un estudio detallado si eso es poco o está bien para una ciudad como Medellín.

Cuando se cerró la Asesoría de Paz, la Secretaría de Gobierno quedó como la doliente del tema, ¿qué estaba haciendo este despacho por el conflicto armado urbano de Medellín?

A la hora del análisis nos tocó ser muy rigurosos porque paz puede ser todo. Se habla de emprendimiento y eso puede ser paz. Mucha gente dice que si no hay oportunidades laborales, no hay paz. Tienen razón, pero estamos específicamente en proyectos de derechos humanos o de construcción y cultura de paz en Medellín. Nos encontramos que fueron seis las secretarías y el Inder los que tuvieron alguna iniciativa de construcción de paz.

¿Qué sigue ahora con el anuncio de la creación de la gerencia?

Ya en el Conpaz elegieron a su representante, vamos a tener, también, un representante de Planeación de la Alcaldía porque todo el programa y la estrategia de gerencia tiene que ir en el Plan de Desarrollo con sus respectivos indicadores. Igualmente tendremos a un representante de la comunidad internacional y a un representante que conozca los Acuerdos de La Habana porque obviamente eso tiene un componente muy importante, estamos en esa coyuntura y, por ejemplo, podemos ser receptores de los desmovilizados de Ituango que abandonarán el municipio.

A partir de ahí empezamos una mesa técnica para escuchar a estas secretarías que ejecutaron algún plan de paz y mirar qué hicieron bien, qué se puede mejorar, qué no se debe de repetir, cuáles fueron los actores involucrados, y a partir de ahí empezamos a construir bajo los ejes estratégicos la estrategia de paz para Medellín de cara a este cuatrenio que comienza.

¿Qué incidencia tendrá el Acuerdo de Paz en la gerencia?

Es un elemento a tener en cuenta, pero la gerencia no va a girar alrededor del Acuerdo porque nuestras dinámicas de conflicto urbano son distintas a las del país.

Hace poco el concejal Alfredo Ramos dijo que se debería de eliminar el concepto de conflicto armado. ¿Qué piensa al respecto?

Lo que pasa es que el Centro Democrático ha sido negacionista del conflicto armado interno. Lo que dijo, si no estoy mal, estaba en el marco de lo que pasó con el Centro de Memoria Histórica y su director. Hay temas de ciudad que debemos mirar hacia delante. Volver a traer a la mesa que si Colombia tuvo conflicto o no es erróneo. Siento que ya pasamos esa página con los Acuerdos de Paz y toda la pedagodía que se hizo. Ese debate que planteó el concejal dejémoslo a los que quieren regresarnos al pasado, nosotros queremos mirar al futuro.

¿Cuál es el diagnóstico actual del conflicto armado en Medellín?

A la fecha tenemos una reducción de número de homicidios, pero a nosotros cada muerte nos duele. Queremos hacer un llamado a la comunidad y a la sociedad de que nunca nos debemos de alegrar por una muerte. Cuando celebramos la muerte de un ladrón le estamos dando poder al sicario, poder al asesino. Pretendemos que se condene cualquier muerte, no importa los antecedentes que tenga la víctima. Aquí cuando alguien moría y tenía antecedentes justificaban ese asesinato como ajuste de cuenta. De alguna manera estábamos dando permisividad al conflicto.

Esta semana, en menos de 48 horas, asesinaron a seis personas en la Comuna 13, ¿qué papel va a asumir la gerencia para evitar situaciones como estas?

Daniel en campaña dijo que para temas de seguridad es improtante la prevención, la disuación y la corrección. La gerencia se enfocará en la prevención de conflicto, queremos ir al principio, la causa de la violencia. ¿Qué hace que los jóvenes quieran matar? ¿Qué hace que los jóvenes estén dispuestos a moriri? Nos enfocaremos en eso sin descuidar las causas correctivas que deben de hacerse a corto plazo

¿Cómo harán ese trabajo de prevención?

En el observatorio vamos a tener un componente transversal con el que estaremos mirando las motivaciones de los jóvenes de pertenecer a una estructura, no nos interesa tanto los grupos de un lado y otro. Tendremos unos mapas de calor que nos digan dónde debemos enfocarnos en atención para la prevención de que estas personas no caigan en esta situación. Queremos identificar los jóvenes antes de que ingresen y si lo hacen, debemos de hacer un trabajo articulado con la Secretaría de Seguridad. Y si cometen un crimen, acompañaremos el caso.

¿Cuándo habrá Gerencia de Paz?

Entraremos con la reforma administrativa que va a pasar el alcalde al Concejo con el Plan de Desarrollo. Creería que en este primer semestre estaremos.

¿Quién estaría a la cabeza de esa estructura?

Hay que buscar a una persona ideal que conozca y entienda el conflicto el Medellín, además de las dinámicas de los conflictos nacionales y hasta internacionales. Me encantaría que sea una mujer, pero creo que eso se debe de elegir en conjunto con la sociedad.

¿Se considera la primera dama (gestora social) que va más allá de los temas de niñez?

Sí, abrí el abanico en temas fundamentales y transversales para mí.