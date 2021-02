En Soledad y Malambo no se han registrado menores de edad con el nombre de Pfizer

Las registradurías municipales aclararon que es falsa la noticia que contaba la supuesta historia de un recién nacido nombrado como el laboratorio que entregó el primer lote de vacunas al país. La información estuvo circulando en redes sociales.

Las registradurías municipales de Malambo y Soledad, en Atlántico, aclararon que es falsa la supuesta noticia de un recién nacido registrado con el nombre de la farmacéutica Pfizer. La información falsa ha estado circulando en redes sociales, a propósito de la llegada de las primeras 50.000 dosis de vacunación, provenientes de ese laboratorio, y del inicio de la inmunización que se realizará en Montería y Sincelejo.

La fake news contaba que el nombre del bebé se había dado “en honor” a la farmacéutica norteamericana que, de la mano con la compañía alemana BionTech, crearon estos biológicos. La información se compartió el pasado 15 de febrero en plataformas como Facebook, en una página llamada Sincelejo Noticias.

🔴#LoÚltimo Bautizan a un niño en Malambo con el nombre de Pfizer Fue tanta la emoción que ha generado la llegada de la... Posted by Sincelejo Noticias on Monday, February 15, 2021

La Registraduría Nacional expresó que no era cierta la supuesta noticia. “A la fecha no se han registrado nombres que correspondan a Pfizer. En nuestras bases de datos no existe esa información”, contestó el ente.

Mientras este miércoles se da inicio a la inmunización en Sincelejo y Montería, y mañana en Bogotá, Medellín y Barranquilla, el Gobierno manifestó que espera recibir 100.000 dosis semanales para realizar la vacunación masiva. Para ello, el sábado el país recibirá 192.000 biológicos del laboratorio Sinovac, de China.