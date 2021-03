La encuesta reveló que en febrero el porcentaje de personas que creen que las cosas van por buen camino alcanzó el 24 %, el más alto en poco menos de un año de emergencia sanitaria. No obstante, el 64 % aún considera que las cosas en Colombia no van bien.

Pasado menos de un mes desde que en Colombia se inició el proceso de vacunación contra el COVID-19, y pese a que persisten las críticas por el bajo nivel de dosis, Colombia registró en febrero la mayor tasa de optimismo en lo que va de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus. Según la encuesta de Invamer Poll divulgada este jueves, frente a enero pasado el número de personas que cree que las cosas en Colombia están mejorando pasó del 14 % al 24 %.

Por otro lado, el porcentaje de quienes consideran que las cosas están empeorando se redujo del 75 % al 64 %. Se trata de la menor tasa de pesimismo registrada en poco menos de un año de emergencia sanitaria, pues ese número había estado en 79 % en junio de 2020 y llegó a estar en 69 % en agosto.

La encuesta evidenció que el desempleo y la situación económica, con 25 %, son los problemas que más quejan a los colombianos, seguido de corrupción (22 %), orden público y seguridad (12 %), y coronavirus (7 %).

Frente al coronavirus, el 39 % considera que “falta que muchas personas se contagien, pero lograremos detenerlo”, mientras que un 29 % opina que “lo peor está por venir” y un 28 % que asegura que “la expansión del coronavirus está controlada”.

Llama la atención que 67 % manifestó que quedó desempleado durante la pandemia y 32 % desde antes de la emergencia sanitaria. El 48 % dijo que se ha visto afectado por el COVID-19 y 22 % contestó que no.

Adicionalmente, el 84 % opinó que no han recibido en su hogar ayuda económica o algún otro tipo de ayuda por parte del Gobierno para aliviar la crisis del coronavirus. Apenas un 16 % contestó que sí ha recibido asistencia estatal.

A la pregunta de si se vacunaría o no contra el COVID-19 cuando llegue su turno, 74 % afirmó que sí, mientras que un 22 % dijo que no y un 4 % no sabe o no responde.

FICHA TÉCNICA

EMPRESA QUE REALIZÓ LA ENCUESTA: INVAMERS.A.S.

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: INVAMER S.A.S.

FUENTE DE FINANCIACIÓN: recursos propios de INVAMER S.A.S.

OBJETIVOS: medir la aprobación del Presidente y la favorabilidad de personajes e instituciones en Colombia. Conocer la opinión pública sobre hechos de actualidad. Evaluar la opinión que tiene la gente en general de Colombia y del presidente Iván Duque Márquez. Medir el concepto de la gente frente a problemáticas colombianas actuales. Observar el nivel de aceptación de la gente respecto a leyes, propuestas o afirmaciones del momento. Realizar una evaluación general en las principales ciudades del país sobre la labor del alcalde respectivo y la forma como la gente está percibiendo su ciudad.

UNIVERSO: hombres y mujeres de 18 o más años, de todos los niveles socio económicos, residentes en Bogotá (5′479.011), Medellín (1′813.155), Cali (1′374.126), Barranquilla (810.019) y Bucaramanga (390.351) para un total de 9′866.662 personas, según Censo 2018.

MARCO MUESTRAL: para la realización de este estudio se implementó una metodología llamada marcos duales, es decir, se hace uso de dos marcos muestrales (línea fija y generación de números celulares), para seleccionar a las personas. El cubrimiento telefónico en las 5 grandes ciudades, según censo del DANE, es del 85 %. Los hogares con línea telefónica son Bogotá 1 519 354 Medellín 609 664 Cali 383 674 Barranquilla 122 498 y Bucaramanga 112 276 Total 2 747 466. Para el marco de línea celular se cuenta con un marco de números aleatorios generados por Invamer.

TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA: 1.200 encuestas (800 telefonía fija y 400 telefonía celular) distribuidas de la siguiente manera: Bogotá 400 encuestas (240 telefonía fija y 160 telefonía celular), Medellín 200 encuestas (140 telefonía fija y 60 telefonía celular), Cali (200 encuestas 140 telefonía fija y 60 telefonía celular), Barranquilla 200 encuestas (140 telefonía fija y 60 telefonía celular) y Bucaramanga 200 encuestas (140 telefonía fija y 60 telefonía celular) además de la distribución por niveles socio económicos de manera proporcional a la población Para ajustar la muestra total al tamaño real del universo de cada ciudad, se aplican factores de ponderación.

SISTEMA DE MUESTREO: se llevó a cabo un muestreo probabilístico por etapas dependiendo del tipo de marco muestral Para el marco de telefonía fija, primero se realizó una selección aleatoria sistemática de hogares con telefonía fija y posteriormente se realiza una selección aleatoria simple de una persona de 18 años o más. Para el marco de telefonía celular se llevó a cabo una selección aleatoria de personas mayores de 18 años.

MARGEN DE ERROR: los márgenes de error dentro de unos límites de confianza de un 95 % son para el total de la muestra de las 5 ciudades +/- 2, 83 %; para el total de la muestra de Bogotá +/- 4,90 % para los totales de las muestras de Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga +/- 6,93 %.

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: encuestas telefónicas asistidas por computador.

FECHA DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS: del 19 al 28 de febrero de 2021.

NÚMERO DE ENCUESTADORES: 46.

MÉTODO DE VALIDACIÓN: se revisó el 100 de las encuestas realizadas y se supervisó el 15 de las mismas.

TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: opinión pública sobre gobernantes, personajes, instituciones y hechos de actualidad.

TASA DE RESPUESTA: la tasa de respuesta para teléfonos fijos fue del 23,69 % y para celulares del 7,43 %. Esta tasa refleja el número de unidades de muestra que completaron el cuestionario, como porcentaje del número de unidades de muestra elegibles.