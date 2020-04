EPS por encima de la gente: la mayor decisión sanitaria del Gobierno

Por eso, no me sorprende que se haya acelerado el giro de $708.000 millones a las EPS, cuando hospitales, usuarios, trabajadores de la salud, pedían con urgencia el giro directo a quienes, realmente, deben atender la emergencia. Tampoco me sorprende que, cuando en la pasada sesión informal de la Comisión Séptima de Senado le preguntaba al ministro de Salud, por qué el gobierno insiste en dejar en manos de las EPS buena parte de la crisis en lugar de tomar el control y la rectoría del sistema de salud, como le corresponde a un Estado en una emergencia, y como muchos otros ya lo han hecho en el mundo, ni siquiera se molestó en responder mis preguntas.

No me sorprende que cada vez que hablamos de un problema de oportunidad y calidad en la atención de la gente y de las situaciones de crisis, salga siempre a relucir cómo las EPS son el factor que hace lento e ineficaz al sistema.

La directora del INS, Martha Lucía Ospina, afirmó días antes, que la capacidad del Instituto está siendo subutilizada ya que hoy se cuenta con la capacidad de realizar 1.600 pruebas diagnósticas, pero las muestras no están llegando. Es decir, alguien no está implementando la recolección de muestras a la velocidad y con la cobertura que requiere una crisis de semejantes dimensiones como la que plantea la rápida expansión del COVID 19 en Colombia.