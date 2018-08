Ernesto Macías, presidente del Senado, votará “no” a reducir el salario de los congresistas

-Redacción Política

Según Ernesto Macías, presidente del Senado de la República, los congresistas de Colombia "son los servidores públicos que más plata gastan en el país". Por esta razón, aseguró en entrevista con W Radio, el próximo 26 de agosto votará “no” al primer punto de la consulta anticorrupción, que propone reducir el salario de los legisladores y otros altos cargos del Estado de 40 a 25 salarios mínimos.

“El congresista está en una semana en Bogotá y los fines de semana en su región. Por su cuenta paga el combustible de los carros que le suministran como seguridad y las reuniones”, argumentó Macías, quien se definió comoun “defensor” del salario actual de los senadores y representantes a la Cámara, posesionados el pasado 20 de julio.

A pesar de no estar de acuerdo con este punto y de que el líder natural de su partido, Álvaro Uribe Vélez, se haya bajado del bus de la consulta, afirmó que en dos semanas acudirá a las urnas para votar los siete mandatos del mecanismo, que necesita más de 12 millones de votos para ser válida.

Como miembro del Centro Democrático, lo apoyó en su paso por el Congreso, sin embargo, manifestó que aún cuestiona que en ella “hayan cosas que ya están en la Constitución y en la ley”, a pesar de que esta información haya sido desmentida por varios de sus promotores.

Macías habló también sobre el polémico discurso que dio el 7 de agosto, cuando Iván Duque tomó el mandato del país. Dijo que no se arrepiente de haberlo hecho y que, incluso, siente que se “quedó corto”. “Quería mostrarle a los ciudadanos qué país estaba recibiendo el presidente Duque”, señaló.

Según el uribista, una semana antes a la posesión presidencial su discurso iba a ser otro, enfocado en el nuevo jefe de Estado, en su juventud y la “nueva generación” que, para él, representa el uribista. Sin embargo, confesó que, cuando comenzó a leer y escuchar entrevistas “en las que Santos decía que iba a entregar un paraíso”, decidió hacer una suerte de rendición de cuentas de la gestión del reciente expresidente. “Alguien tiene que decir la realidad y por eso no tuve ninguna duda de hacerlo yo mismo”, declaró en diálogo con el medio mencionado.

A este le han llovido críticas de diversos sectores, argumentando que no era el momento para realizarlo, que le hizo daño a la imagen internacional de Colombia, que contradijo el discurso de unión del nuevo mandatario y que, como presidente del Senado, no siguió protocolo, a lo que respondió: “yo me concentré en algo que debía decir. Las cifras están allí y no se pueden cambiar. Las críticas las recibo todas y las analizo”. A su vez, bromeó con la tormenta que se desató en medio de su rendición. ”Uno a veces piensa que de pronto eso de los chamanes es cierto, porque ese ventarrón no lo habíamos sentido antes. Hay que investigarlo”.