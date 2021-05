Es injusto señalar de vándalo al que se expresa pacíficamente: Iván Duque

En un encuentro con jóvenes, el presidente moderó su discurso sobre la protesta e hizo un llamado a no estigmatizar a los manifestantes ni a la Fuerza Pública.

Desde el pasado 28 de abril, cuando se iniciaron las protestas en Colombia, el presidente Iván Duque optó por hacer un rechazo a cualquier forma de violencia en medio de las manifestaciones, sin embargo, este miércoles hizo una referencia puntual hacia el hecho de que se les llamara vándalos o terroristas a los manifestantes en las calles.

“Es injusto señalas a todo aquel que se expresa pacíficamente en las calles como un vándalo o un terrorista o como un criminal. Eso no es justo, no procede, no tiene lugar”, señaló el primer mandatario en un encuentro con jóvenes, que se dio en el marco de las mesas de concertación que el Gobierno comenzó para bajarle la temperatura a la inconformidad de miles de ciudadanos.

En esa misma línea, Duque anotó que, de igual forma, también es injusto generalizar a la Fuerza Pública. “Si dejamos a un lado la generalización y la estigmatización, y vamos al meollo de las conductas, siempre he tenido una línea clara de cero tolerancia a cualquier conducta de un miembro de la Fuerza Pública que sea violatoria de los derechos humanos, de la Constitución y la ley”, añadió.

Lo dicho por Duque se podría entender como una moderación en su discurso frente a la protesta, teniendo en cuenta que en anteriores pronunciamientos siempre hizo mucho énfasis en el rechazo a la violencia en general, a los bloqueos y al vandalismo en medio de las manifestaciones.

De hecho, en ocasiones anteriores, en las que ha habido excesos por parte de la Fuerza Pública, por ejemplo, el presidente ha salido a los medios de comunicación a enviar mensajes que podría ser leídos como provocadores.

Tal fue el caso en septiembre de 2020, cuando los ciudadanos atacaron varis CAI en Bogotá, luego del homicidio de Javier Ordóñez a manos de policías. En ese entonces, Duque visitó varios CAI vandalizados vestidos de policía.