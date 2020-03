“Es más fácil apoyar desde la independencia”: Dilian Francisca Toro sobre la U

Hace menos de un mes, en los mentideros políticos, se daba por hecho la llegada de la exgobernadora Dilian Francisca Toro al gabinete del presidente Iván Duque. No era una mala jugada para un mandatario que trae a cuestas una desfavorabilidad del 71 % y que trata de recomponer su gobernabilidad en un esquivo Legislativo, donde sin duda le sumaría tener a una figura del peso político de la baronesa electoral del Valle. Sin embargo, aunque era la llamada a ocupar el Ministerio de Salud, contra todo pronóstico Duque se la jugó por una ficha de Cambio Radical: Fernando Ruiz.

En contexto: Mintrabajo dividió al Partido de la U

Entre resignación y respeto, la exmandataria aceptó la determinación y hoy destaca que la U se haya quedado con el Ministerio de Trabajo, con Ángel Custodio Cabrera. No obstante, pasado un mes, tiene la libertad para hablar de lo ocurrido —o mejor, de lo que no pasó—; advertir el costo político que implica para su colectividad abanderar las impopulares reformas pensional y laboral, e incluso mencionar las bondades de ser un partido independiente y no de gobierno. ¿Qué puerta está tratando de abrir Toro? Eso sí, por ahora se puede jactar de haber puesto sucesora en la Gobernación, Clara Luz Roldán, y de contar con aliados como los senadores Roosvelt Rodríguez, José Ritter López y la representante Norma Hurtado.

Había mucha expectativa, sobre todo en su partido, por su llegada al gabinete de Duque, en concreto a la cartera de Salud, ¿qué pasó?

Lo que puedo decir es que no era el momento. Lógicamente, mucha gente habló del tema porque he tenido experiencia y conocimiento en salud por mi etapa de legisladora, como secretaria de Salud y en la Gobernación, donde logré tener un buen desempeño con la red pública hospitalaria. Todo eso me generó expectativa de que podría llegar a ser ministra, pero no era el momento y ahora estoy en otra cosa.

Pero qué mejor momento que este, tras su paso por la Gobernación y su experiencia, asegurando no solo representatividad para la U, sino gobernabilidad por tratarse de alguien de su trayectoria…

El trasegar de tantos años, sumando experiencia en el Legislativo y el Ejecutivo, me ha permitido conocer de un tema tan importante y sentido como la salud, al que por supuesto uno quiere aportar. No puedo decir más. Quien nomina es el presidente y cuando me preguntaron, siempre dije que no me habían ofrecido el Ministerio. Simplemente la gente especula, habla y dice, porque sabe de mi experiencia. Pero bueno, no se dio. Mi Dios no quiso que fuera el momento.

Lea también: En busca de gobernabilidad: las implicaciones del revolcón ministerial

¿Lo habló con el presidente?

Hablamos varias veces. Generalmente era yo la que hablaba en representación de los gobernadores sobre salud y él sabía de mi experiencia, pero ya es pasado y no vale la pena hablar más al respecto de algo que no se dio.

¿Qué opina de que Cambio Radical se haya quedado con esta plaza?

Esas son las decisiones del presidente y siempre he sido respetuosa de ellas. El ministro Fernando Ruiz es un excelente profesional, lo conozco desde hace muchos años y sé que va a desempeñar muy bien su trabajo. Este es un tema sensible en el que todos debemos estar aportando para mejorar el servicio de salud, no solo a nivel financiero, sino en calidad y oportunidad para los pacientes, sin barreras.

Políticamente hablando, dada su representatividad en la U, ¿cómo cree que quedó el partido frente al gobierno Duque? ¿Qué opina de la recomposición del gabinete?

Es una discusión que se debe dar en el interior del partido. Puedo decir que Ángel Custodio, que fue compañero y amigo, va a hacer un buen papel en el Ministerio de Trabajo. Lo que pasa es que esta no es la coyuntura más oportuna para presentar las reformas pensional y laboral. Debe haber más discusión y siento que falta, además del costo para el partido, porque si va a estar abanderándolas, lógicamente las discusiones serán bastante duras. Total, es una decisión que tomará el partido, que por lo menos hasta ahora es de gobierno.

Si de usted dependiera, ¿mantendría a la U como partido de gobierno o sería independiente?

El partido ha sido de gobierno desde un inicio y no estoy como senadora o representante para decir qué decisión tomaría. Pero con estas reformas, sería muy difícil para mí votar sin dar discusiones o llegar a consensos. Hay que hacer todo un trabajo antes y sería muy difícil lograr su aprobación.

Si bien no es congresista, tiene fichas y adeptos dentro del partido. Su voz pesa, más si se trata de seguir o no con el Gobierno…

Insisto que no es una decisión mía, pero cuando se está en la independencia es mucho más fácil apoyar las cosas buenas y lo que uno cree que se está haciendo bien, porque al Gobierno hay que ayudarle para bien de Colombia. Pero también que se tenga la libertad de discernir. Es importante poder decir “no estoy de acuerdo” y opinar.

Con el revolcón ministerial, ¿Duque asegura gobernabilidad?

Con los cambios puede tener más gobernabilidad en el Congreso. Sin embargo, no veo fácil que pueda sacar adelante las reformas, porque todos están muy pendientes de esas discusiones, más con las demandas sociales.

También le puede interesar: Mintrabajo sí hay, pero nadie lo quiere ¿por qué?

¿Y para mejorar su imagen?

El presidente ha estado muy bien en algunos temas, por ejemplo el crecimiento económico y las conversaciones de las demandas sociales, pero debe acercarse a lo que se está sintiendo en las regiones y tener más conexión.

Ya sin ministerio, ¿cuál es su realidad política?

Estoy recorriendo muchos sitios del país, donde me están invitando a contar mi experiencia en gestión pública y asistiendo a foros de salud. Estoy aceptando esas invitaciones, escuchando a la gente y aprendiendo, que es lo que siempre me ha gustado.

Suena como si estuviera en correrías para ser candidata presidencial...

Está muy temprano, pero estoy haciendo un ejercicio muy interesante. Dios será el que trazará el camino.

[email protected]