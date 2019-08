Es muy posible que no me presente a elecciones de nuevo: Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció este miércoles que muy posiblemente no vuelva a aspirar al Congreso de la República o a algún otro cargo de elección popular, una vez termine el presente período como senador. “Es muy posible que no me presente. Yo también tengo un deber con mi señora, con mis nietecitos, yo he sido toda la vida empresario”, dijo Uribe en entrevista con W Radio.

Aseguró que está “muy inclinado” a no regresar al Congreso de la República y que sus copartidarios lo saben. Además, defendió a su colectividad, el Centro Democrático, sobre un eventual resquebrajamiento en caso de que abandone la política electoral.

Según el expresidente y senador, su colectividad tiene un ideario muy claro, basado en los principios de “un país seguro, un desempeño sobresaliente en inversión privada, un desempeño sobresaliente en política social y equilibrio entre la democracia participativa y la representativa”.

Sin embargo, les pidió a sus críticos que “no lo retiren” de la política. “Todos los días tengo ilusiones y trabajo por Colombia”. En ese mismo sentido, negó que sin él se fuese a acabar el uribismo, traducido en el Centro Democrático.

“Uno de mis deberes, y una ilusión, es promover nuevos liderazgos en Colombia. Por eso, en 2014 le dijimos al presidente Duque que se viniera de su zona de confort porque el país lo necesitaba. Todos los días promuevo nuevos liderazgos y no estoy en la política en procura de mis ambiciones”, le dijo el expresidente a la emisora.

Uribe ha sido presidente de Colombia en dos períodos (2002-2006 y 2006-2010) y ahora, nuevamente, es senador de la República. Antes fue gobernador de Antioquia, concejal en municipios como Salgar y Medellín y fue senador entre 1986 y 1994.