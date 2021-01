El general (r) Jaime Ruiz Barrera anunció acciones judiciales y cuestionó que esta información no se haya llevado ante la JEP.

El revuelo en el país político de las últimas horas ha sido por cuenta de una publicación del periodista Alberto Donadio en donde revela información de la supuesta relación del gobierno del presidente Virgilio Barco (1986-1990) y el exterminio de la Unión Patriótica, en el que se estima que fueron asesinado más de 3.000 miembros de ese movimiento político y que hoy tiene un caso dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Según el periodista, citando fuentes de las que se reserva la identidad, el gobierno de la época habría contratado al espía israelí Rafi Eitan para recibir recomendaciones sobre cómo acabar con la guerrilla y que una de dichas recomendaciones era “eliminar a los miembros de la Unión Patriótica”. Ese trabajo, dice el artículo, no lo habría hecho Eitan sino el mismo Estado.

Ante esas graves acusaciones en contra del presidente Barco y el Ejército se pronunció este lunes el general (r) Jaime Ruiz Barrera, quien presidente la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore). En diálogo con El Espectador, lanzó fuerte críticas a la publicación y al periodista y señaló que todo está relacionado con los sectores de izquierda en el país.

Le puede interesar: ¿Qué tuvo que ver Virgilio Barco con el exterminio de la Unión Patriótica?

“Es una cosa acomodada. El articulista saca su columna y después parece el senador Cepeda a anunciar su denuncia. Es un tema manejado habilidosamente por la extrema izquierda radical. Resulta que ese caso está siendo investigado por parte de la JEP en el caso 06”, dijo Ruiz, quien, durante los años del asesinato de miles de miembros de la UP, era comandante de la Cuarta Brigada del Ejército en Antioquia.

En ese sentido, cuestionó que esta información no se haya llevado ante la JEP y sí se hubiese hecho un “bochinche” en los medios de comunicación. “Nos vamos a defender. Vamos a responderles al periodista y a quienes están anunciando acciones judiciales, los vamos a denunciar pro falsa denuncia”, agregó.

Ruiz Barreras negó tener conocimiento durante su comandancia en el Ejército sobre las relaciones entre el presidente Virgilio Barco, fallecido en 1997, y el espía israelí Rafi Eitan e, igualmente, dijo que nunca recibieron ordenes que tuvieran una conexión especial con la Unión Patriótica.

“Para nada. Seguramente el presidente llama a sus amigos, a sus asesores, pide opiniones. Nunca supimos, y hablo en plural porque esto lo hemos discutido internamente con quienes estuvimos en el servicio activo y quienes ostentamos cargos en niveles importantes. Esto es un montaje contra las Fuerzas Militares. El presidente Barco ya está muerto, pero sus asesores de la época pueden decir algo sobre el particular, que lo aclaren y lo digan ante la JEP”, expresó el militar retirado.

También se refirió al episodio de Carlos Ossa Escobar, quien fue consejero par la Paz de Barco y en 2011, ante una notaría, admitió que sectores de las Fuerzas Militares tuvieron relación con el exterminio de la UP. En ese entonces, Ossa relató situaciones que pasaron en el interior del Gobierno y que menciona al general (r) Rafael Samudio Molina, ministro de Defensa de la época.

“Le comenté que estaba muy preocupado con lo que estaba sucediendo. Él me respondió: ‘¿Qué es lo que te preocupa Carlos?’. Yo le dije: ‘Que todos los días matan a un integrante de la UP’. Él se quedó mirándome y me dijo: ‘Carlos, a ese ritmo no van a acabar nunca’. Sobran los comentarios”, relató Ossa Escobar.

Según Ruiz Barrera, Ossa Escobar, fallecido en 2019, se había convertido en un detractor permanente de las Fuerzas Militares: “Eso fue desde que lo gobierno en el aeropuerto transportando droga. Era un resentido y es cierto que existe un registro en una notaría, pero de lo que sea que haya dejado constancia, de que escuchó o que dijo, seguramente es algo malintencionado”.

Para el presidente de Acorte, la historia no tiene mayor discusión y el exterminio de la UP tiene que ver especialmente con el accionar del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha. “Dijo que no les iba a pagar más impuestos a las Farc, porque las Farc cobraban por esa droga que ellos sacaban, el llamado impuesto al gramaje, y dijo que los iba a enfrentar. Comenzaron a formar grupos armados para enfrentarlos, pero no pudieron ir hasta la selva. Lo que hicieron estas cuadrillas fue comenzar a matar a la gente de la UP, que era el grupo político de las Farc surgido de las negociaciones que se hicieron con el gobierno de Belisario Betancur”.

En conclusión, Ruiz Barrera anunció que esta semana estudiará con sus abogados las posibles acciones legales que puedan emprender en contra del periodista Alberto Donadio y del senador Iván Cepeda Castro, quien ha señalado que tomará acciones penales en contra de Samudio. “Anuncio que en mi condición de víctima formularé las acciones penales a las que haya lugar contra el exministro de Defensa, general (r) Rafael Samudio por su presunta responsabilidad en el genocidio contra la UP”, dijo Cepeda en su cuenta de Twitter.