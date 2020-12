Es un montaje de los Suárez Mira: León Fredy Muñoz sobre proceso por tráfico de estupefacientes

El representante a la Cámara fue acusado por tráfico de estupefacientes por la Corte Suprema de Justicia, luego de que en mayo de 2018 se le encontraran 160 gramos de cocaína en una requisa en el aeropuerto José María Córdova.

El representante de la Alianza Verde, León Fredy Muñoz, en conversación con la W Radio, habló sobre la acusación que le hizo la Corte Suprema de Justicia por tráfico de estupefacientes. Para él, el hallazgo de 160 gramos de cocaína en mayo de 2018 en su maleta, en medio de una requisa en el aeropuerto José María Córdova, se trató de un montaje del que estaría detrás la casa Suárez Mira de Bello.

Tras la pregunta de si creía que la familia era responsable de esto dijo: “Completamente, porque no tengo otros contradictores políticos, y es por lo que he hecho en Bello”, comentó el representante de los verdes.

Además de los Suárez Mira, de los que recordó que su líder, Óscar Suárez Mira, está detenido por parapolítica, sostuvo que hay miembros de la Fuerza Pública involucrados en este caso para incriminarlo en tráfico de estupefacientes, señalando, presuntamente, al patrullero y la capitana que le hicieron la requisa en el José María Córdova.

Sobre estos, manifestó que se han contradicho en las audiencias ante el magistrado que lleva el caso. “La capitana dice que en ningún momento requiso mi bolso, tenemos las fotos cuando ella estaba requisando el bolso”, comentó ante la W.

Agregó: “El policía que me requisó le dice al magistrado instructor que me requisaron solo, la capitana le dice que no fui solo, sino que fueron cuatro personas más que requisaron y que venían de Valledupar”.

También comentó con sorpresa que el policía antinarcóticos que hizo la prueba a la cocaína afirmó que cuando llegó al lugar de la requisa aún no estaba la droga. “¿La capitana cómo sabía que en esa bolsa había cocaína? Llamó al de antinarcóticos para hacer un test de algo que no habían encontrado”.

Y entre otras cosas, en lo que para él es un caso extraño, es el hallazgo de otros 200 gramos de cocaína un año y medio después de que se notificó del porte de 160 gramos. Esto teniendo en cuenta, según narra, de que la maleta estuvo yendo y viniendo entre Medellín Bogotá durante la investigación.

Además de relatar los hechos previos a la requisa en la que le encontraron, Muñoz insistió ante la W que nunca ha consumido droga, mucho menos ha traficado con esta. “Yo era un congresista recién electo. ¿Cómo iba a comercializar cocaína de $300,000 cargándola en un avión donde tenía que pasar por un scanner? No tiene lógica”.

Lamentó que, por culpa de este caso, se ha tenido que declarar impedido de varios proyectos sobre drogas. “He pedido que se agilice el proceso, es una situación incómoda. Estoy tranquilo y confío en la justicia”, señaló.