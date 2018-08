“Es una arbitrariedad”: Petro sobre decisión del CNE

-Redacción Política

Como una arbitrariedad que busca evitar que la oposición al gobierno tenga derechos políticos, consideró el senador Gustavo Petro la decisión del Consejo Nacional Electoral de negar, por ahora, la personería jurídica a la Colombia Humana, grupos significativo de ciudadanos que impulsó la candidatura Presidencial del exalcalde de Bogotá y lo llevó al Senado como vocero de la oposición.

Lea sobre la decisión del CNE de no dar personería jurídica a la Colombia Humana

“El Consejo Nacional Electoral está compuesto por representantes de los grandes partidos mayoritarios de Colombia. En este momento todos están con el gobierno de Duque, y son ellos los que resuelven si nosotros tenemos personería jurídica o no, cuando somos un movimiento de ocho millones de electores que tiene representación en el Senado, es decir, las condiciones que la Constitución y la ley determinan para tener personería jurídica”, expresó el senador opositor al gobierno.

El exalcalde de Bogotá fue enfático en que la decisión del CNE de negar la ponencia del magistrado Armando Novoa, quien solicitaba que se le entregara la personería jurídica a la Colombia Humana, puesto que logró más de ocho millones de votos y tiene representación en el Congreso de la República. Condiciones exigidas por la ley para acceder a este recurso. “Están negando sin argumentos para destruir garantías para una oposición al gobierno que representan. Es una arbitrariedad y va llevando, poco a poco, a la construcción una tiranía”.

Petro regresa al Senado tras salir segundo en las Presidenciales

Y aunque la decisión es provisional porque quienes negaron la personería no obtuvieron las mayorías necesarias, Petro no tiene mayores esperanzas en la autoridad electoral. “El próximo Consejo Nacional Electoral también tendrá mayorías de los representantes políticos del gobierno. El presidente Duque como propuesta de reforma política, lo que pide es fortalecer el CNE dándole autonomía administrativa. Es decir, permitir que el gran árbitro electoral de Colombia sea de ellos, y no le dé transparencia a la democracia. No le dé garantías las otras fuerzas que quieren participar en las decisiones políticas del país”, expresó.

Por eso, el exalcalde de Bogotá anunció que acudirá a instancias judiciales para defender los derechos políticos de su movimiento. “Acudiremos a las medidas judiciales, pues, aunque no hay una decisión tomada, sabemos que cinco de representantes de estos partidos se expresaron en contra de la decisión de darnos personería. Los derechos políticos son fundamentales, y como están vulnerados hay caminos jurídicos para exigirlos”, concluyó el senador.