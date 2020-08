La cartilla es un insumo del diplomado de paz gratuito que ofrece en conjunto ambas entidades y en ella se calificaba al progresismo como “generador de violencia”. Pedro Medellín, director de la Escuela de Administración, calificó el texto de infortunado y aceptó que no revisaron el contenido.

La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) decidió retirar el texto que relacionaba el progresismo como “causa generadora de violencias”, contenido que hacía parte del diplomado virtual de Paz, Convivencia y Cultura de la Legalidad, construido y realizado por esta universidad y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Esto, luego del asombro, extrañeza e indignación que generó ese no solo en colectivos pro paz, como lo es Defendamos la Paz, sino también en líderes políticos que se identifican como progresistas, como el senador Gustavo Petro.

(Para conocer todo el contexto sobre la cartilla de la Oficina del Alto Comisionado de Paz y el rechazo que generó, haga clic aquí)

Por ello, este miércoles, la ESAP calificó como “desafortunados” los contenidos del diplomado, en especial de la unidad 2 llamada Paz Cotidiana, en la que se describe la relación entre progresismo y violencia, tema catalogado: “Pilares ideológicos progresistas, como base conceptual del siglo XXI y como causas teóricas de las violencias secundarias”.

Ante la gravedad del asunto, la ESAP manifestó que más allá de que la institución no comparta “en su totalidad el sentido ni el contenido del texto en referencia”, acepta que no revisó debidamente el contenido y, por ende, no propuso “las correspondientes correcciones a los mencionados contenidos, especialmente frente a su responsabilidad de garantizar la universalidad y el respeto por las diferencias que deben caracterizar a los espacios académicos.”, puntualizó.

A partir de ese error, la Escuela de Administración concluyó necesario retirar el texto. También expresó que es relevante “proponer un debate académico abierto invitando a un experto, de reconocido prestigio nacional o internacional, para que elabore los contenidos”, para que el curso cumpla, debidamente, con “el objetivo de formación y capacitación que las dos instituciones se han propuesto, desde su inicio, en el marco de los fines del Estado señalados en la Constitución Política”, se lee en la comunicación.