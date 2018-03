"Especular puede generar expectativas erróneas": Fajardo sobre alianza con De la Calle

-Redacción Política

El candidato de la Coalición Colombia aseguró que, sin antes obtener respuesta del Consejo Nacional Electoral, no procederá a avanzar en la unión con el candidato liberal.

Con miras a conformar una alianza que se fortalezca como una alternativa de centro de cara a las elecciones presidenciales, los candidatos Sergio Fajardo, de la Coalición Colombia, y Humberto de la Calle, del Partido Liberal, se reunieron en la tarde del lunes a tomarse el café por el que tanto había convocado la ciudadanía.

Fueron dos tazas las que bebió cada uno de los aspirantes a la Presidencia mientras conversaron sobre las opciones para lograr una alianza que unifique “las profundas coincidencias éticas y políticas” que tienen ambas candidaturas, como lo define Fajardo. Hay varias trabas jurídicas que dificultarían su unión, ya que De la Calle fue elegido en noviembre pasado mediante una consulta popular.

A partir del encuentro, se concluyó que el primer paso a seguir es que De la Calle consulte al Consejo Nacional Electoral sobre la posibilidad de realizar una consulta interpartidista.

Este martes, en diálogo con Blu Radio, el exgobernador antioqueño comunicó que este mismo día De la Calle elevará dicha consulta al CNE. Aclaró también que de recibir una negativa por parte de la entidad “naturalmente no sería viable la coalición. Si dicen que no, pues no se puede”.

Según Fajardo, otra de las variables a tener en cuenta antes de proceder con la unión es que “en el Partido Liberal se tomó la decisión que su presidente, César Gaviria, y De la Calle tenían que tomar las decisiones políticas acerca de su partido”. Como Gaviria se encuentra fuera del país, es necesario esperar a que el candidato rojo le consulte sobre esta movida.

Estas “son dos condiciones necesarias para poder avanzar en cualquier eventualidad de trabajar juntos”, aseguró Fajardo.

Ante la pregunta sobre un plan de contingencia si alguna de las partes impide la coalición, Fajardo respondió que no se ha contemplado esa posibilidad porque los dos prefieren evitar hacer planes basados en especulaciones. “Si vamos a construir un edificio tiene que tener cimientos y esos cimientos dependen de esas dos respuestas, entonces a mí no me gusta especular porque se generan expectativas que pueden ser erróneas”, puntualizó.