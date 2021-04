Esta reforma tributaria “le hace daño al Centro Democrático”: Uribe

El jefe natural del partido del presidente Iván Duque explicó que, días antes de que el Ejecutivo radicara la iniciativa, ‘le rogaron’ al Ministerio de Hacienda que hiciera cambios. Insistió en que se requieren modificaciones en el proyecto en búsqueda de consensos.

“Duele que cosas que hemos dicho con tanta buena fe y con el ánimo de ayudar no se escucharan”. En estos términos, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe natural del Centro Democrático, expresó este lunes sus reparos a la reforma tributaria presentada por el gobierno de Iván Duque al Congreso.

Según dijo el exmandatario, que insistió en que deben hacerse modificaciones al proyecto y buscar consensos con los demás partidos, políticamente esta reforma tributaria “le hace daño al Centro Democrático”.

“Estamos de acuerdo con la política social que propone el presidente Duque. Él acepta una política de ahorro. Estamos de acuerdo con el diagnóstico sobre las finanzas públicas, pero creemos que hay que hacer algo muy distinto a lo que propuso el Ministerio de Hacienda”, manifestó el mandatario a Blu Radio.

Uribe se refirió también al acuerdo que llegó con la bancada del Centro Democrático para modificar la iniciativa, buscando que no se graven con IVA alimentos de la canasta familiar, que no se toquen los ingresos de la clase media o los servicios públicos, y la venta de algunos activos no estratégicos del Estado.

“Serían unas normas transitorias para un impuesto que paguen los colombianos más pudientes, para un recaudo aproximado de $12 billones. A ello se suma el ahorro estatal y un anticipo de las utilidades del Banco de la República por $5 billones”, dijo.

De acuerdo con el exmandatario, el viernes sostuvo una charla telefónica con Duque en la que expresó que sostendrían una reunión de bancada en búsqueda de salidas. Explicó que notó al jefe de Estado abierto a consensos y que no desautorizó esa búsqueda.

“El viernes sostuve una conversación con el presidente, porque he conversado con muchos jefes políticos, y le dije: ‘Hay una reunión de bancada el sábado y estamos estudiando el tema. Creo que esta puede ser una alternativa viable, porque necesitamos que su gobierno pueda atender este pico de pobreza de la pandemia”, indicó Uribe, quien admitió que el texto de la reforma generó preocupación al interior del Centro Democrático.

“Anticipamos que eso iba a generar un problema social muy grande, pero nos mantenemos buscando alternativas. Lo hablamos de la manera más respetuosa con nuestro presidente y con todos los partidos”, declaró.

Uribe reveló que, días antes de que el Ministerio de Hacienda destapara el articulado de la reforma, ‘le rogaron’ que no la presentara así, dado el rechazo popular que generaría algunos puntos.

“Días antes de presentarla, le rogamos al gobierno que no la presentara con esos puntos. Les dijimos ‘no lo presenten así, generará un gran rechazo popular, eso no lo aprueban así’. Castigan al gobierno, castigan al partido (…) Por supuesto, esto le hace daño al Centro Democrático y la verdad es que nosotros desde hace mucho rato lo hemos dicho. Hicimos todos los esfuerzos y no desistimos”, precisó.

Aunque el expresidente defendió que han sostenido un diálogo constructivo con el Ministerio de Hacienda, lamentó que no se escucharan sus recomendaciones: “Duele que cosas que hemos dicho con tanta buena fe y con el ánimo de ayudar no se escucharan, pero ahí seguimos insistiendo”.

El mandatario manifestó además que, para identificar y perseguir a los grandes evasores, se debería insistir en medidas como la factura electrónica universal o la exigencia de que las escrituras de propiedad raíz sean por el valor real.

