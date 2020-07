Sin nombrarlo, durante la reunión virtual del Consejo Presidencial de la CAN, el primer mandatario le respondió al líder de Colombia Humana. Habló de un “discurso del odio” para intentar acceder al poder y de “casi apología al delito”.

“(…) Sabemos también que en estos momentos de pandemia no falta los corre ve y diles y los estafetas del neochavismo que quieren en nuestras naciones salir a sembrar el caos y cabalgar sobre el discurso del caos a sus nefastas pretensiones para acceder al poder”. No hizo ninguna alusión directa, pero estas palabras del presidente Iván Duque, en su discurso de hoy en el marco de la reunión virtual del Consejo Presidencial de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), bien pueden tomarse como una clara respuesta al llamado a la “desobediencia civil” hecho recientemente por el senador Gustavo Petro, quien además dijo desconocer el mandato de Duque y cuestionó su victoria en 2018.

Incluso el primer mandatario fue más allá y enfatizó: “Muchos de los países han visto ese discurso, el discurso de la destrucción. Han visto el discurso del insulto, del agravio, de enmasillar el nombre de otros, de aprovecharse de las noticias falsas y, también, de sembrar veneno discursivo para que sea el odio el que lleve los destinos de nuestros países. Hoy más que nunca rechazamos ese espíritu de la destrucción, casi apología del delito y que, adicionalmente, busca fracturar el espíritu de la integración y del libre desarrollo de la empresa como función social”.

Al que le caiga el guante que se lo chante, podría decirse en este caso. Y Petro, entendiendo el ‘indirectazo’, respondió como de costumbre a través de su cuenta en Twitter: “Unos estafetas del narcotráfico, otros somos estafetas de la decencia y la dignidad. El narcotráfico y la decencia existen en Colombia, la invención de Uribe que repite Duque no. Vamos con toda por la decencia y la dignidad”. Previamente había trinado: “En Colombia no hay estafetas de lo que no existe, en cambio sí hay muchos estafetas del narcotráfico. Nosotros somos estafetas de la dignidad y la decencia”.

Por lo demás, en su discurso ante la CAN, el presidente Duque hizo un llamado a la unidad y, como era de esperarse, lanzó duras pullas contra el gobierno de Venezuela, refiriéndose al sueño bolivariano de luchar por el interés común, el beneficio al más necesitado, el concepto de la libre empresa y del comercio, y la democratización de oportunidades para los más vulnerables. “Ese es el verdadero pensamiento bolivariano. No el que trataron de convertir en propaganda intérpretes interesados en desvirtuar el discurso bolivariano para construir, sobre él, el ascenso de las dictaduras que arruinaron comunidades enteras, como lo hemos visto en la hermana república de Venezuela durante tantos años”.

Y en otro parte de su discurso, que también podría acomodarse como respuesta a Petro, pero aludiendo a la crisis por la pandemia del COVID-19, recalcó: “(…) Está es la oportunidad para que en el seno de esta comunidad entendamos que el camino más importante es la reactivación económica, con esa responsabilidad con la vida y la salud. Porque los demagogos han tratado de sembrar en nuestros países la idea de que son incompatibles la protección de la vida y la salud con el desarrollo económico y social. Vaya si se equivocan. Porque si no hay buena salud no tenemos desarrollo económico y social. Pero si no tenemos desarrollo económico y social tampoco tendremos buena salud”.

Duque fue claro en advertir que la pandemia seguirá por mucho tiempo más y que los países deben prepararse para enfrentarla. “No hay vacuna. No hay tratamiento. Pero lo que si hay es una sociedad que quiere con su disciplina, con su tesón, con la autoprotección, con el distanciamiento físico, con los usos del tapabocas, con la protección de los más vulnerables, demostrarse a sí misma y de mostrarle al mundo que si hay caminos de recuperación de manera responsable, para que no se pierdan empleos y para que podamos proteger las conquistas sociales alcanzadas en las últimas décadas”.

Y así, Colombia asumió la presidencia pro tempore de la CAN.