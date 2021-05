Esta es la representación del Gobierno en mesa de negociación con el comité del paro

El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, reveló en entrevista quiénes serían los que harían parte de los diálogos con algunas de las cabezas de las movilizaciones.

El paro nacional cumplirá este miércoles 15 días desde su comienzo, el pasado 28 de abril. En este marco, este lunes se reunieron representantes del Gobierno y el Comité Nacional del Paro en un diálogo exploratorio. Aunque al finalizar el encuentro no se habló de grandes avances, el Ejecutivo anunció en la noche que aceptaba abrir negociaciones con los organizadores del paro, que anunciaron nuevas movilizaciones para este miércoles.

En entrevista con varios medios, el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, explicó la razón de por qué este anuncio solo se hizo hasta en la noche. Según el funcionario, el Gobierno siempre ha tenido las intenciones de negociar, sino que el encuentro de ayer era una mera reunión exploratoria “No podíamos responder de manera inmediata, lo hicimos después de evaluarlo con el presidente”, expresó Ceballos en Blu Radio.

Según el comisionado, esta mesa de negociación contará con el apoyo de Naciones Unidas y la iglesia católica para llevar a cabo las negociaciones con los voceros del paro nacional. El funcionario comentó que aún no se ha construido la agenda de negociación, que esto se hará de la mano con la contraparte.

No obstante, anunció que entre los temas está: garantizar la vacunación masiva (levantamiento de bloqueos), estabilización de las finanzas, protección a los más vulnerables (renta básica), gratuidad de la educación superior, la expresión pacífica y la reactivación social. La representación de Duque en los diálogos comentó que hay otros reclamos del comité que no son viables como es retirar la reforma a la salud, esto debido a que no es una iniciativa gubernamental y ya inició su trámite, por lo que debe ser votada sí o sí.

Frente a quiénes llevarán a cabo la negociación, Ceballos confirmó que la representación del Gobierno contará con su presencia y las de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez; el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera; el consejero para la Estabilización, Emilio José Archila; la consejera para los derechos humanos, Nancy Patricia Gutiérrez; y la subdirectora del Departamento Nacional de Planeación, Amparo García.

En el diálogo radial, Ceballos también mencionó que su labor será la de crear el espacio y acompañar los contenidos que en este se traten. Además, hizo referencia a las críticas porque el presidente no se habría pronunciado en contra de los excesos policiales. Según el comisionado, esto no ha sido así porque el primer mandatario condenó “todo exceso del ejercicio de cualquier funcionario”. Por último, señaló que, más que un mensaje, lo importante ha sido que la Fiscalía ha actuado para aclarar dichas situaciones.

Hacia el final de la entrevista, Ceballos mencionó un espinoso tema como lo es la reforma tributaria. Este afirmó que la intención del Ejecutivo pasa por que sea lo más “concertada posible” y pidió que los partidos políticos tengan una conciencia fiscal que permita un mayor crecimiento económico para el país.