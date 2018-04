Colombia pregunta: las propuestas sociales de los candidatos

"Este fue el gobierno que desmovilizó a las Farc y le incumplió a la paz ": Claudia López

Redacción Politíca

Si hay un tema que será fundamental y marcará buena parte de la administración del nuevo gobierno que llegue a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto, es el de la implementación del Acuerdo Final de Paz producto de las negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la ya desmovilizada guerrilla de las Farc.

Y ese fue precisamente uno de los temas centrales del debate sobre las propuestas sociales de los candidatos vicepresidenciales realizado este jueves por El Espectador en alianza con Cuso Internacional, Gobierno de Canadá, Fescol y la Universidad Central.

Para Claudia López, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, el problema principal con el Acuerdo de Paz es que poco de lo que fue pactado ha sido cumplido. "Este que fue el gobierno que desmovilizó a las Farc, le incumplió a la paz de Colombia. Lo que esta ocurriendo en Colombia es que asesinana líderes, no tuvimos modelos de seguridad y justicia y rural eficaces. Lo que hay que hacer es cumplirle a la paz. No solamente había que desmovilizar a las Farc, sino reemplazarlas en las zonas en las que eran un paraestado", señaló.

López insitió además en que no se puede permitir que a los líderes sociales y campesinos los sigan matando impunemente y que por eso es necesario que exista un modelo de seguridad y justicia rural: "Paz es cumplirle a los colombianos, es derrotar el clientelismo, es construir Estado, es que no agredan a las mujeres y los niños".

Para la fórmula vicepresidencial de Piedad Córdoba, Jaime Araujo, el tema de la paz tiene que ir más allá de La Habana pero es necesario respetar lo pactado. "Creemos que las partes de común acuerdo, como cualquier contrato, pueden avanzar haciendo modificaciones. Nos toca empeñarnos en que todos los colombianos tengan todos los derechos".

Jorge Leyva, fórmula de Viviane Morales, señaló a su turno que si no se corrigen las razones y orígenes fundamentales de la guerra no hay forma de que la paz funcione. "Si las diferencias siguen así seguiremos en guerra. La causa de la guerra es la desigualdad, el atropello a la Constitución".

De acuerdo con Clara López, fórmula vicepresidencial de Humberto De la Calle, es claro que hay un compromiso de incumplimiento e implementación del acuerdo, pero se ha venido paralizando. "El Congreso le puso conejo a muchas de las normas centrales del Acuerdo de Paz como a las 16 curules para las víctimas, porque se murieron de pánico de que llegara una representación de esas que nunca han podido hablar".

Para Ángela María Robledo, fórmula de Gustavo Petro, es claro que lo que pasó en La Habana no fue solo una negociación entre el gobierno y las Farc sino también un nuevo pacto social para Colombia. "En el Congreso hubo partidos que de manera específica se negaron a las circunscripciones en los momentos en que se iban a votar los proyectos mas importantes, se salian. Hoy dicen que no quieren volver trizas el acuerdo, y lo que quieren hacer es volver trizas el país con sus propuestas".

Un punto en el que Juan Carlos Pinzón, fórmula de Germán Vargas Lleras, fue enfático al señalar que en La Habana no se negoció bien la paz y se concedió mucho más de lo necesario y por eso las tensiones en el país volvieron. "Hay que mejorar lo que hay, no destruirlo, avanzar, exigir el cumplimiento de los acuerdos. La efectividad de un acuerdo de paz no es lo que está escrito en un papel, son las oportunidades que se creen para los colombianos en terreno.