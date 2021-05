“Este gobierno no tolera el abuso policial”: ministro del Interior

Daniel Palacios criticó los señalamientos de que este Gobierno no se ha pronunciado en contra de la violencia policial que se ha presentado en las movilizaciones y cuestionó a los que “socavan” la autoridad de la Policía”.

Este miércoles se llevó a cabo una sesión diferente en la plenaria de la Cámara. Se convocó a un debate extraordinario para tratar temas referidos al paro. Como parte de esta convocatoria, el ministro Daniel Palacios intervino por más de media hora, en la que aprovechó para responder las críticas de las que ha sido blanco el Ejecutivo.

“La protesta social dentro del marco constitucional debe ser garantizada, pero como todos los derechos, no es absoluto. Ahí debemos dar esta gran discusión como país”, fue uno de los puntos que pronunció Palacios, que también expresó que la acción de las autoridades supuestamente se habría limitado a las acciones vandálicas. “No podemos flexibilizar la ley para unos y otros no”, comentó en la sesión.

“Siempre que se ponga en riesgo la vida de un colombiano o sus bienes, la Fuerza Pública tiene que actuar”, agregó el ministro Palacios. Este criticó la supuesta distinción que estarían haciendo algunos sectores políticos frente a los muertos durante el paro, “aquí no existe muerto malo o bueno”, haciendo mención del miembro de la Policía que murió en Soacha por varias heridas con arma blanca.

Para Palacios, no es bueno que se ponga en duda la autoridad y rechazó las críticas a la Fiscalía, cuando supuestamente esta ha venido actuando con eficacia. Para ejemplificar este punto, el ministro mencionó que la el ente acusador y la Defensoría del Pueblo revelaron que en el marco de las protestas han muerto 24 personas, de las cuales 6 no tenían vinculación con la protesta, mientras que 11 estarían vinculados a acciones de la Fuerza Pública.

La cabeza del Ministerio del Interior celebró que la Fiscalía haya imputado a 3 uniformados por acciones durante las marchas. Por otro lado, hizo la salvedad de que solo la Fiscalía le corresponde determinar si hubo un delito y también aseveró que el poder disciplinario les correspondía a los entes de control, que han sido criticados por su aparente silencio en medio de las movilizaciones.

Luego, Palacios pasó a defender al presidente Iván Duque frente a su posición por la violencia policial evidenciada en estas jornadas de protestas. “Escuchaba alguien mencionar que el presidente no ha sido suficientemente claro en rechazar la brutalidad. Lo ha dicho una y otra vez y en su nombre aquí lo repito de manera clara y sin titubeos: este gobierno no tolera el abuso policial, este gobierno no tolera la extralimitación del uso de la fuerza”, expresó el ministro a la mitad de su intervención.

Según el funcionario, el Gobierno ha colaborado con las autoridades para las investigaciones pertinentes sobre estos casos. No obstante, rechazó que se esté criticando o sembrando dudas sobre la Policía por estos casos de presuntos abusos: “Pero qué daño le hacemos a nuestra sociedad cuando pretendemos socavar la autoridad de los que están para cuidarnos”

“No existen excusas para el abuso policial, pero tampoco excusas para el vandalismo. La violencia no tiene justificación sin importar su origen”, aseveró Palacios, que también puso en duda las posiciones de algunos que piden que la Policía los proteja, pero al mismo tiempo la critica.

Hacia el final de su intervención, Daniel Palacios también hizo mención al expresidente Álvaro Uribe, que ha sido señalado por la oposición de supuestamente estar incitando a la violencia: “Algunos de esta situación solo hablan de Uribe y hablan de desconexión del gobierno”. Vale recordar que, hace unos días, el expresidente fue sancionado por Twitter debido a mensajes suyos que fueron considerados como violatorios de la política de la red social por “glorificar la violencia”.

Aunque Palacios tomó la vocería para rechazar el abuso policial, los pronunciamientos desde presidencia se han centrado en su mayoría a condenar únicamente los actos vandálicos. En los varios pronunciamientos que ha hecho a la nación, el presidente Iván Duque no ha hecho mención de los presuntos excesos policiales que se han reportado durante la protesta social. Este ha sido uno de los cuestionamientos que ha hecho la oposición al Gobierno en los últimos días.