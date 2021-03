“Este país sí tiene arreglo”: Jorge Robledo al ser proclamado candidato presidencial del partido Dignidad

El senador irá a consulta en la Coalición de la Esperanza para escoger un candidato único. Enfatizó que el objetivo es lograr que no se vuelva a reelegir a Duque en cuerpo ajeno. Economía, empleo, salud y educación, los pilares de sus propuestas.

El senador Jorge Enrique Robledo fue ratificado como candidato presidencial del Partido Dignidad, este fin de semana, durante el primer congreso nacional de esta colectividad, conformada por varios exmilitantes del Polo Democrático. Robledo es uno de los integrantes de la llamada “Coalición de la Esperanza”, de la cual hacen parte Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, Ángela María Robledo, Sergio Fajardo y la Alianza Verde. El objetivo es escoger un candidato único a la jefatura del Estado.

“Mil gracias por este honor que valoro muchísimo. Haré todos mis esfuerzos para que ganemos la consulta de la Coalición de la Esperanza, pasemos en la primera vuelta y ganemos en la segunda. Este país sí tiene arreglo. Sí podemos salir adelante y ser un gran país, por supuesto si lo construimos entre todos con la lucha democrática. Necesitamos una Colombia en la que el sol brille para todos y todas”, manifestó el congresista, en su discurso de aceptación de la postulación.

Robledo enfatizó que la Coalición de la Esperanza es una alianza programática y no un asunto de conveniencias. “El objetivo de lo que estamos construyendo es lograr que no nos vayan a reelegir a Duque en cuerpo ajeno. ¿Otro Duque?, ¿más Duque? Este país no resiste tanta desgracia y eso es lo primero que se va a resolver en las elecciones del 2022. Si va a aparecer un dedo todo poderoso y mágico, experto en equivocarse para imponernos otro Duque. Eso es lo que no vamos a permitir en esta convergencia que estamos formando”, dijo.

Y expuso los que serán los pilares de su propuesta política, fundamentados en temas económicos, tributarios, de generación de empleo y en salud, además de la educación: “Tiene que quedar claro que la educación puede desarrollar a un país, porque es la única que pueden ofrecerle a la totalidad de sus habitantes, de todo un país, es la educación pública”.

“¿Qué es lo que estamos planteando? Hacer la campaña, ganar y gobernar en medio de un gran pacto nacional. Hoy todo el mundo habla de pactos y yo lo planteé el 20 de enero del año pasado”, concluyó Robledo. El partido Dignidad escogió también al exsenador y académico Juan Manuel Ospina como su nuevo presidente nacional, en reemplazo del diputado santandereano Leonidas Gómez.