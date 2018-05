Esto dicen los candidatos sobre la suspensión de la extradición de ‘Santrich’

Al conteo regresivo a la primera vuelta presidencial solo le quedan diez días por marcar y la contienda electoral se torna cada vez más acalorada. En medio del cierre de campaña de los candidatos, sucesos como la emergencia en la Hidroituango y acciones de la denominada “propaganda negra” han marcado las últimas declaraciones de quienes aspiran llegar a la Casa de Nariño.

A estos hechos se sumó la noticia de la suspensión del trámite de extradición por petición de EE.UU del líder de la antigua guerrilla Farc, 'Jesús Santrich', mientras la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determina si los delitos por los que fue capturado sucedieron antes o después de la firma del Acuerdo de Paz.

Iván Duque, Humberto de la Calle, Sergio Fajardo y Germán Vargas Lleras compartieron sus reacciones al respecto. El primero, uribista y crítico del proceso de paz, declaró que “eso se veía venir. Yo espero que esta decisión no se haya sido para darle una protección adicional a un criminal”. Agregó que, de ser elegido, propondrá la extradición de ‘Santrich, a quien definió como un “capturado y solicitado en extradición por mafioso”.

Por su parte, De la Calle calificó esta determinación como “absolutamente lógica”. “Es lo que dice la ley, hay que revisar primero la fecha en que ocurrieron los hechos que se le imputan a ‘Santrich’ y eso le corresponde a la JEP”, manifestó. “Es obvio que mientras no se haga esa verificación, no procede a una extradición. Eso no significa que se haya negado la extradición, sino que se está cumpliendo el procedimiento que yo mismo había señalado”, aclaró.

Fajardo aseguró que esta coyuntura es una prueba del talante de la JEP y su capacidad de resolver asuntos de esta índole. “Aquí hay un acuerdo que se tiene que respetar y la JEP tiene una responsabilidad muy grande para determinar si esto fue antes o después del acuerdo. Esta dentro de sus atribuciones”, constató. Mientras que, para Vargas Lleras, "la JEP no tiene competencia para dilatar el proceso, solo para verificar las fechas en las que se cometieron los delitos. 'Santrich' tiene que responder, como cualquier otro colombiano, ante la justicia ordinaria y extranjera".

Gustavo Petro aún no se ha pronunciado al respecto.