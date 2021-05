“Esto no es una entrevista, es una emboscada”: Uribe se sale de casillas con periodista

En entrevista con CNN, el expresidente afirmó que lo llamaron a “condenarlo”. Aseguró, entre otras cosas, que en Colombia “hay plena garantías” para que los medios cubran manifestaciones y que en el país se manejan “muy cuidadosamente las detenciones”, siendo estas algunas declaraciones imprecisas.

El séptimo día de paro nacional terminó no solo con protestas y más enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes, sino también con una fuerte salida de casillas del expresidente Álvaro Uribe por las preguntas de un periodista. En la noche de este martes, el exmandatario dio una entrevista en CNN en español, con el periodista y presentador Fernando del Rincón. “Esto no es una entrevista, es una emboscada”, declaró Uribe.

Del Rincón citó al también exsenador para preguntarle sobre el escalamiento de la violencia por parte de la fuerza pública, en el marco del paro nacional, que inició el pasado 28 de abril. Se refirió específicamente a la retórica del exmandatario y a su trino en el que invitó a apoyar “el derecho de los soldados y policías de utilizar sus armas contra la acción criminal del terrorismo vandálico”, mensaje que eliminó Twitter porque violaba sus políticas sobre glorificación a la violencia.

“¿Su trino hace glorificaciones a la violencia?”, preguntó Del Rincón. A ello, Uribe respondió que no estaba de acuerdo con esa pregunta: “Anoche tuve una reunión por plataforma con directivos de Twitter, además les envié un mensaje. Una cosa s la violencia y otra la protesta”, dijo. Afirmó que Colombia “respeta totalmente la protesta”, pero que la institucionalidad no puede permitir la violencia ni los ataques contra la fuerza pública. “Este país necesita apoyarse exclusivamente en las fuerzas armadas institucionales. Yo digo que cuando agreden a un policía, como lo hemos visto -ya van más de 500- ellos tienen el derecho de proteger su integridad, a los ciudadanos y a los bienes”, agregó.

Su afirmación sobre el respeto a la protesta social es, por lo menos, imprecisa en el contexto actual. En el marco de esta protesta, la organización Temblores ha registrado por lo menos 1443 agresiones de la fuerza pública a los manifestantes. Dicha cifra está desglosada en: 239 intervenciones violentas, 216 víctimas de violencia física, 814 detenciones arbitrarias, 31 víctimas de violencia homicida, 21 víctimas de agresión en los ojos, 77 casos de disparos de arma de fuego, 10 víctimas de violencia sexual. Asimismo, la Defensoría del Pueblo, luego de siete días de movilizaciones, entregó este martes un informe que demuestra que hay 89 personas desaparecidas. Con ese panorama, el expresidente también incurrió en otra afirmación falsa pues aseguró que este país “maneja muy cuidadosamente las detenciones”, luego de que el periodista le reiteró las denuncias de la comunidad internacional y los videos que han inmortalizado los excesos de la fuerza.

“La representante de Naciones Unidas (Marta Hurtado, vocera de derechos humanos de la ONU) hizo unas acusaciones totalmente injustas a nuestras fuerzas armadas. El fiscal general de la nación dijo que está investigando cualquier abuso de las fuerzas armadas e impondrá las más drásticas sanciones. Eso está publicado en mis redes y en el partido. Pero hay mucha injusticia. Se habla de 19 asesinatos en Cali. Allá ha habido siete y la Fiscalía aún no ha determinado si tienen o no que ver con estos hechos [es decir, con el paro]. La Policía está bastante desarmada, no puede utilizar armas letales y hemos encontrado q salen a asesinar a los policías. Le ruego, desde comunidad internacional hay que mirar esto con más objetividad. Esta serie de pronunciamientos son totalmente sesgados contra las fuerzas armadas de Colombia”, declaró en vivo y directo para la cadena de televisión.

Sin embargo, Uribe se salió de casillas cuando, ante sus respuestas, Del Rincón le manifiesta que “no está siendo contundente” con los hechos sobre el exceso de la fuerza de los uniformados. “Usted me invita a enjuiciarme. Hágame el favor y me escucha”, agregó. Luego, cuando el presentador se refiere a la indignación de un sector del país por su retórica sobre la violencia, el político subió el tono de su voz, impidió hablar a su interlocutor y expresó: “Usted me llama es a condenarme, usted no me llama de periodista, sino como político. Yo le quiero responder de todo, pero no con sus bravuconadas, le pido que me respete. Usted es muy irrespetuoso, usted no sabe lo q vivimos aquí. Esta no es una entrevista es una emboscada”, insistió.