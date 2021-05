“Esto no se soluciona desde el centralismo bogotano”: representante Reyes Kuri sobre crisis en Cali

El congresista liberal se manifestó sobre la crisis que está viviendo la ciudad y sobre el papel que ha jugado el poder regional y nacional en estos hechos.

En medio del paro nacional, la situación en Cali es claramente la más difícil de las principales ciudades del país. Los hechos de violencia que se han vivido en sus calles, los excesos policiales, los bloqueos, el desabastecimiento tienen a la capital del Valle del Cauca en una gran crisis política, económica y social. No ha servido de mucho la presencia de dos ministros y la visita exprés del presidente en la madrugada de este lunes.

Por eso, desde El Espectador hablamos con distintos representantes a la Cámara del departamento para que den su visión sobre lo que está pasando en la ciudad. En este primer turno estuvo el representante liberal Juan Fernando Reyes Kuri, que aprovechó el espacio para condenar la violencia y expresar sus preocupaciones frene a la situación. También señaló que la única salida parte del diálogo, del que tendría que apersonarse el presidente Iván Duque.

¿Qué está pasando en Cali? ¿Por qué en Cali se llega a esta situación que parece no tener reversa?

Insisto y así lo he venido diciendo, tenemos que rechazar la violencia, venga de donde venga, tenemos que desescalar esta crisis en la que estamos, tenemos que desescalar la violencia de los extremos acusando unos a otros, porque ya vimos la gravedad del asunto. Además, es importante como sociedad que nos hablemos con sensatez y nos digamos las cosas como son, no decir unas cosas y hacer otras, por conveniencia política o cálculos electorales. Tenemos que ser capaces de ser sensatos y eso significa que un lado exijamos a la institucionalidad que investigue y dé resultados rápidos frente al exceso y abuso de la Fuerza Pública y al aparente saboteo de algunos a esa protesta pacífica. Eso es muy grave. Y hay que investigarlo y condenarlo.

Debemos rechazar el racismo, el clasismo, además algo importante en lo que todos debemos estar de acuerdo: los bloqueos permanentes y totales no hacen parte de la protesta pacífica. Que haya unos bloqueos donde extorsionan la gente, como ha pasado en varios puntos de Cali, donde le piden peajes, donde requisan el carro, ambulancias, y mujeres, eso no hace parte de la protesta pacífica, eso ya vulnera otros derechos de los no manifestantes y de los manifestantes pacíficos que quieren ejercer su derecho a la libre circulación, alimentación y a la salud. En esas cosas debemos ser sensatos, no decir solamente las cosas que nos convienen. Decir todo, no callar por conveniencia política.

Tenemos que ser claros que para avanzar en el conflicto y buscar canales de diálogo, no seguir incentivando la violencia. No puede ser que nos matemos los unos con los otros. En Colombia llevamos 50-60 años de violencia, aquí sí que sabemos maternos y no podemos seguir permitiendo que eso pase. Todos tenemos el derecho a la paz y eso lo reclamos todos y hay que seguir insistiendo en eso, a pesar de las dificultades no podemos bajar la guardia, como lo he dicho, de nosotros depende, de nuestro discurso, de nuestros actos depende que podamos hacer del país un templo de la piedad o una caldera de la violencia, y yo no quiero vivir más en un país violento.

¿Qué papel tienen los fuertes discursos señalado al CRIC del Eln? ¿qué tienen que ver estos discursos en la situación actual?

Insisto, que tenemos desescalar el lenguaje violento, el lenguaje de ambos extremos. Lo que antecede la violencia, son los discursos de odio y estos los debemos acabar de los dos lados. En esta polarización, los dos extremos de este país generan permanentemente los discursos de odio. Quiero pedirle a la clase política que bajemos ese lenguaje, que le bajemos a ese tono de odio y de incitación a la violencia. Eso no puede ser y no puede seguir.

¿Cómo ha sido el papel del alcalde Jorge Iván Ospina?

Yo sí creo que ha faltado y la ciudad ha sentido que falta su liderazgo claramente, enfáticamente, pero también es necesario que toda la institucionalidad se articule: alcalde, gobernación, presidente. Toda la institucionalidad es necesaria que se articule, porque son ellos los que pueden, trabajando de forma conminada, darle soluciones a lo que está pasando. Esas soluciones tienen distintos niveles, hay cosas locales que se pueden solucionar localmente, otras regionalmente, otras nacionalmente, que son la gran mayoría, pero la institucionalidad debe estar enfocada de manera articulada. Los que creemos en la democracia, creemos que la única salida de esto es a través de los canales institucionales y así se lo tenemos que demostrar a la gente, que la institucionalidad sirve en tiempos de crisis, que la institucionalidad le da una respuesta a las claras peticiones de los ciudadanos, a las angustias que son legítimas de los ciudadanos, deben de encontrar una respuesta en la institucionalidad y no en las vías de hecho.

¿Cuál es la visión suya de la visita de Iván Duque en la madrugada y su renuencia, en principio, a ir?

Le digo al presidente que esto no se soluciona desde el centralismo bogotano, ni su escritorio a 2.600 metros lejos de la realidad. Nosotros hemos insistido que venga, pero no que venga a tres o cuatro horas a la madrugada. Hemos insistido que haga presencia permanente, él y su gobierno, y que sea permanente no para venir y resolver las cosas a la fuerza, sino para hablar y escuchar a las personas que tienen desde la protesta pacífica unas legítimas reclamaciones hacia el Estado que tienen que ser escuchadas y que esa institucionalidad debe venir a Cali.

Insisto, el presidente Duque debe estar acá y toda la institucionalidad. Es muy importante que esto se resuelva por los canales institucionales que ofrece la democracia y para eso que vengan todos, el presidente con su gobierno, que venga la Procuraduría, la Defensoría, incluso el Congreso, que ya aprobamos una proposición para una audiencia pública de la Cámara de Representantes en pleno en Cali. La institucionalidad, eso es lo que necesitamos, que se descentralice, que escuche y que se resuelva por esos canales institucionales que ofrece la democracia.

¿Esta era una situación evitable?

Creo que a este nivel era evitable. Que hubiera manifestaciones, no. Hay que garantizar la protesta pacífica, eso hace parte de la democracia misma, que la gente pueda manifestarse y expresarse, eso lo que significa que la democracia está viva. Pero que hayamos llegado a este nivel de violencia, a este nivel de bloqueos en los que estamos, creo que sí se pudo evitar con una intervención a tiempo, que se hubiera retirado rápidamente la reforma tributaria y que rápidamente el presidente Duque se hubiera sentado, no desde el centralismo bogotano, sino en el territorio y la región, con las personas del paro, con muchos jóvenes.

¿Cuál es la salida de esta situación y qué impacto va a tener en la ciudad?

La salida para mí debe ser diálogo, diálogo, diálogo. Respeto a la institucionalidad, conversar entre nosotros, desescalar el lenguaje violento, entender, tener empatía, ser capaces de entendernos como sociedad, lo que le pasa al otro, en todos los sentidos, entender los reclamos ciudadanos, tener la empatía, acabar con esos discursos, esos discursos de odio de clases. Eso es lo que está matando y tenemos que tener una posición conciliadora e intentar entre todos entendernos y salir de esto como sociedad, colectivamente.