Álvaro Guillermo Rendón considera que las afirmaciones que dijo el alcalde de Medellín sobre él, su desempeño en la empresa y su actuar como cabeza de EPM son mentirosas y mal intencionadas.

El exgerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, le solicitó al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, retractarse de lo dicho en varias entrevistas que concedió a medios de comunicación locales y nacionales con relación a la polémica que suscitó su salida de la organización hace dos semanas.

Específicamente, Rendón pide que Quintero se retracte de sus afirmaciones, a su juicio, mentirosas y tendenciosas, retire de sus redes sociales cualquier información con perjuicio a su buen nombre, abstenerse a futuro de hacer alguna mención sobre él en el mismo tono y con la misma intención y unas disculpas públicas.

A lo que se refiere el exgerente es a las aseveraciones en las que el alcalde señala que Rendón buscó “beneficiar irregularmente a la empresa Camargo Correa”, del Consorcio CCC Ituango, asegurando que el acto administrativo firmado cambiaría las reglas de juego en el proceso de la demanda contra los contratistas de Hidroituango por $9.9 billones.

También, el exgerente rechazó que el alcalde haya insinuado que su comportamiento haya puesto “nerviosos a los tenedores de bonos y otros”, generando, de nuevo, calificaciones negativas por parte de las calificadoras internacionales, como pasó en agosto de 2020, cuando la junta directiva renunció al asegurar que no fue consultada ni tenida en cuenta para interponer la mencionada demanda.

Otro tema que le cuestiona Rendón al alcalde es su afirmación con relación a que él no le pidió la renuncia y que no tuvo incidencia alguna con relación a su salida. Quintero le manifestó a El Espectador que, en seis ocasiones, el exgerente presentó su renuncia por diferencias con él y que esta última la presentó fue a los medios de comunicación y no a la junta. Por tal motivo, explica, lo declararon insubsistente, por negarse a pasar su renuncia bajo los mecanismos establecidos por EPM.

En ese proceso con relación a la estadía o no de Rendón en el cargo, Quintero señaló que se hizo una evaluación del desempeño del exfuncionario, que llevó a la conclusión de hacer un cambio en la gerencia. Para Rendón, la mención de dicho desempeño es “violatoria al debido proceso” y más cuando, según sostiene, no se le dio derecho de contradicción o interposición de algún recurso.

“Todas las afirmas no son ciertas. Contamos con todos los elementos probatorios para demostrarlo, verbigracia, conversaciones, audios, documentos, declaraciones de varios testigos y otros medios de acreditación”, se lee en la solicitud de retracción que la hace el abogado Julián Quintana.