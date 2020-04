“Existe una plataforma para que la Cámara sesione”: Alejandro Carlos Chacón

El representante a la Cámara por el Partido Liberal, a través de una sesión informal, aseguró que esa corporación cuenta con los medios para estar sesionando formalmente. Dijo que la discusión de si es constitucional o no, está permitiendo el funcionamiento de la democracia de manera incompleta.

Desde antes de la fecha en que se suponía que debían de comenzar las sesiones ordinarias del Congreso, se están hablando de las sesiones virtuales debido a la declaratoria de la cuarentena obligatoria nacional que le impidió al Legislativo reunirse físicamente. La discusión ha estado alrededor de si estas son constitucionales o no y sobre qué plataformas se deberían de usar para tal fin.

Luego de hablar de diferentes aplicaciones, como Zoom, que es la más usada para las reuniones adelantadas hasta ahora por los parlamentarios, el representante a la Cámara por el Partido Liberal, Alejandro Carlos Chacón, alertó en una sesión virtual informal que no hay que ver más opciones por esa corporación ya cuenta con una plataforma.

“Esta coyuntura especialmente requiere planteamientos y alternativas que sean audaces y sé que tenemos todos los mecanismos tecnológicos idóneos que pueden poner en línea a 240 congresistas de la Cámara, con solo tres funcionarios. Lo sé como expresidente de la Cámara y no me pongan a que lo pruebe a nivel nacional y al Congreso”, dijo Chacón.

Sobre esto, la directora administrativa de la Cámara, Carolina Carrillo, señaló que, según lo que dijo el representante, la plataforma a la que se refiere es a G-Suite. "Ese software se adquirió desde el año pasado. Yo salí en múltiples ocasiones a contar las ventajas, pero eso nunca se adquirió para sesiones plenarias. Por eso es necesario que se validen muchas cosas para saber si es apto o no", apuntó.

Por otro lado, el representante hizo un llamado de atención a todos sus compañeros por la preocupación que le genera la inoperancia del Congreso. “Ante esta encrucijada institucional ¿qué vamos a hacer?, ¿vamos a seguir diciendo que no vamos a sesionar virtualmente como lo están haciendo el resto de los colombianos en el país?”, se cuestionó.

Para él, seguir en esta discusión si es constitucional o no “socaba la legítima arquitectura institucional del Estado”, e insiste que “no es el momento de tener limitaciones en cuanto a las interpretaciones que no tienen relevancias jurídicas y no atienden el bien común”.

Les pide a los presidentes de Senado y Cámara, Lidio García y Carlos Cuenca, respectivamente, a que tomen decisiones cobijados bajo la independencia que goza el Legislativo, como una de las tres ramas del poder.

“Espero que defiendan con convicción ese sistema de pesos y contrapesos en el que nosotros somos unos de los pilares fundamentales, no podemos permitir que el Congreso de la República no ejerza ni siquiera el control político”, refiriéndose a las medidas y decretos que ha expedido el Gobierno para mitigar la emergencia económica, social y sanitaria desatada por el COVID-19.

Igualmente, aceptó que el decreto con el que el Gobierno le da vía libre a los cuerpos colegiados para que sesionen virtualmente “tiene más ambigüedades que certezas”.

Además de su intervención, el representante junto a sus colegas Carlos Ardila, Juan Carlos Losada y Julián Peinado, todos del Partido Liberal, le enviaron una carta a los presidentes de Senado y Cámara recordándoles de la independencia y autonomía de las que goza el Congreso.

Y les pidieron elevar una consulta al Consejo de Estado, a través del Ministerio del Interior, para que “cuenten con los suficientes elementos de juicio para adoptar una decisión acertada y en atención a las necesidades del Estado, pues según información de carácter científico el confinamiento o cuarentena podrá presentarse nuevamente después del 13 de abril, haciendo que la encrucijada institucional persista”.