Fabián Ramírez asegura que sigue comprometido con la paz

-Redacción Política

Una misiva entregada a los senadores de la Comisión de Paz que visitaron la zona veredal de Miravalle (Caquetá) acaba con la especulación acerca de que Fabián Ramírez había abandonado su esquema de seguridad y sus funciones en materia de reincorporación. Incluso se llegó a decir que ya hacia parte de las disidencias, sin embrago, la carta escrita por el excomandante del Bloque Sur de las Farc desmiente estas versiones.

“He conocido por diversos medios de comunicación, noticias nada ajustadas a la realidad actual de varios exguerrilleros de la FARC, donde se pone en duda el compromiso que asumimos de construir una paz Estable y Duradera, dichas noticias han estado acompañadas de unos señalamientos sobre el supuesto abandono de los esquemas de protección asignados por la UNP e incumplimientos a lo acordado en el proceso de paz, que para nadie es un secreto, le ha dado oportunidad al país de replantearse social y económicamente, si existiere voluntad de sus gobernantes”, inicia la carta.

Ramírez niega que haya abandonado su esquema de seguridad y puntualiza que actualmente éste está compuesto por cuatro hombres y dos camionetas. Eso si, sostiene que dos de los cuatro hombres llevan tres meses sin prestarle protección, puesto que se encontraban enfermos, y aprovechó la carta para solicitar su reintegro. El excomandante guerrillero explica, además, que cuando inició el proceso de pedagogía de los Acuerdos de Paz y la participación política en las elecciones, los excombatientes de las Farc tenían una fuerte confianza en el Estado y sus organismos de seguridad pero que la detención de Jesús Santrich ha rotó es confianza.

“A raíz del montaje contra el compañero Jesús Santrich y otros camaradas, esa confianza ya no es la misma, debido a esto y por nuestra seguridad personal, optamos por no ser otra víctimas más de la orquestada maniobra sucia, bajo un libreto entregado que han colocado a Marlon Marín, para que enlode el nombre de algunos de nuestros compañeros con acusaciones totalmente falsas. Actualmente me encuentro recorriendo los municipios de Florencia, Paujil, Cartagena del Chairá, Puerto Rico y San Vicente del Caguán, todos ubicados en el departamento del Caquetá”, expresa el dirigente de La FARC.

También detalla que tiene la tarea de reagrupar “a cerca de un centenar de exguerrilleros, que estaban rezagados por el incumplimiento gubernamental de reincorporación”. Ramírez es enfático en que trabajará para que víctimas y victimarios se reconcilien y puedan trabajar “mancomunadamente” y reitera que apoyará la búsqueda de restos de personas dadas por desaparecidas, así como aportará a la construcción de la verdad de lo ocurrido.

El excomandante guerrillero cita al fiscal Néstor Humberto Martínez para referirse en la necesidad de continuar en la implementación del Acuerdo de Paz. “En igual sentido, quiero manifestar al pueblo colombiano, que hoy más que nunca seguiremos comprometidos y trabajando en la búsqueda de la paz, la reparación y la reconciliación”, agrega, no sin antes, explicar que ha abandonado las apariciones públicas debido a que se encuentra en un “limbo jurídico y judicial”, y explica: “esto debido a los últimos informes y titulares periodísticos y planteamientos de personalidades políticas, mal intencionadas, que han acrecentado la desconfianza y temor hacia una posible captura como ha venido pasando con algunos compañeros”.

Finalmente, Ramírez expresa que teme que se cumpla la solicitud de reactivas las órdenes de captura con fines de extradición en su contra, sin que pueda saber si es por hechos ocurridos antes de la firma del Acuerdo de Paz o debido a un montaje judicial. “El pueblo colombiano debe tener la plena seguridad que seguimos apostándole a l proceso de paz y la disposición de juntar esfuerzos en beneficio de todas y todos los colombianos. Con gratitud y respeto. Firme en la reconciliación de Colombia”, concluye Ramírez.