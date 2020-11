El excandidato presidencial compartió mensajes tanto del exmandatario como del exalcalde, en el que le reprochan, por un lado, ser “el candidato presidencial de Juan Manuel Santos” y, por otro, que “cogobernara” con Uribe.

Luego de que el excandidato presidencial Sergio Fajardo reiteró, una vez más, que no está dispuesto a realizar alianzas políticas con Gustavo Petro ni con el Centro Democrático –con miras a los comicios de 2022 para elegir al próximo ocupante de la Casa de Nariño–, este jueves el también exgobernador de Antioquia le contestó tanto a Petro como al propio expresidente Álvaro Uribe, quienes criticaron su postura.

“Ladran Sancho, señal que cabalgamos”, manifestó Fajardo en Twitter, en un mensaje que acompañó con los respectivos reparos que le formularon de lado y lado.

Ladran Sancho, señal que cabalgamos. pic.twitter.com/i7a6WUJoTa — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) November 12, 2020

Primero hizo alusión a lo dicho por Uribe, quien aseguró que Fajardo “es el candidato presidencial de (Juan Manuel) Santos para el 22”. Según reprochó el exmandatario, de los últimos 20 años, Fajardo pasó ocho gobernado Antioquia y Medellín, cuatro con su “candidato a la Alcaldía” y ocho en la Presidencia “con Santos y Farc”.

El dr Fajardo es el candidato presidencial de Santos para el 22 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 12, 2020

Previamente, ante la pregunta formulada por El Tiempo de si tendría acercamientos con el uribismo, el exgobernador advirtió que no hace parte de ese proyecto ni del Centro Democrático. “En política hemos competido siempre. Eso, además, sería una forma de decir que porque no estoy con alguien, debo estar con el otro, y eso es precisamente una forma errónea de la política, es la política de la polarización y los extremos”.

Tras compartir la imagen del tuit de Uribe, en su trino Fajardo también puso un pantallazo de otro mensaje, esta de vez de Petro, que fue emitido en enero pasado. En él, el exalcalde de Bogotá se refería a la coalición que lograron hacer en España los movimientos PSOE y Unidas Podemos para gobernar.

“Le propuse a Fajardo el 2018 que uniéramos fuerzas y cogobernáramos a Colombia. Rechazo la propuesta. Él se sentía más cómodo cogobernando con Uribe, Medellín y Antioquia”, recriminó en ese entonces Petro.

Le propuse a Fajardo en el 2018 que unieramos fuerzas y cogobernáramos a Colombia. Rechazo la propuesta. El se sentía más cómodo cogobernando con Uribe, Medellín y Antioquia



Pero España demuestra que nuestra propuesta no es loca. Un gobierno plural y progresista para la Paz. https://t.co/FMkYE2ZGPT — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 14, 2020

En su entrevista con El Tiempo, Fajardo insistió en que no está dispuesto a hacer ningún tipo de alianza política con el ahora senador de la Colombia Humana. “Para construir, en este país, no se puede hacer desde la rabia, desde la agresión. Al diferente no se le puede atropellar. Creo que la urgencia de Colombia es ir pasando unas cuantas páginas y pasa por el liderazgo político y aprender a hacer algo que he venido diciendo: nosotros podemos ser diferentes sin ser enemigos”, dijo.

Con Fajardo, la disputa de Petro es de vieja data, pues el congresista no deja de cobrarle que en la segunda vuelta presidencial de 2018 haya optado por el voto en blanco, en lugar de adherir a su campaña, lo que -ha dicho- le allanó el camino al hoy presidente Iván Duque.