El congresista del Partido Conservador, de 72 años, permanecía internado en un centro hospitalario desde principios de mes. Se trata del caso más grave por cuenta del coronavirus en el Congreso.

Este miércoles, en desarrollo de una sesión de la Comisión Primera del Senado, se confirmó el fallecimiento del senador conservador Eduardo Enríquez Maya, quien permanecía en una unidad de cuidado intensivo (UCI) por cuenta del COVID-19.

Si bien en el Congreso ya se han reportado varios positivos de coronavirus, el fallecimiento del parlamentario es, hasta el momento, el caso que mayor gravedad y alarma reviste. Enríquez Maya, de 72 años, permanecía internado en un centro hospitalario de Pasto desde principios de mes.

“Debo informarle a la Comisión Primera del Senado una lamentable noticia que acaban de confirmar. Nuestro compañero de Comisión, expresidente de este periodo de la Comisión, Eduardo Enríquez Maya, ha fallecido. Perdemos un gran compañero, un gran jurista, un gran congresista. Quiero expresar en nombre de toda la Comisión nuestro saludo fraterno, solidario, de condolencias”, expresó el senador Miguel Ángel Pinto, al confirmar el deceso.

El Partido Conservador también expresó sus condolencias por lo ocurrido, reivindicando que Enríquez Maya era un defensor, “como ninguno” de la doctrina y pensamiento de la colectividad.

#LutoConservador Hoy decimos adiós a un gran conservador, defensor como ninguno de la doctrina y pensamiento de nuestra colectividad. Gracias Senador @EnriquezMaya por su servicio al @soyconservador y al país. Descanse en paz. — Partido Conservador (@soyconservador) April 14, 2021

Por su parte, el presidente Iván Duque catalogó al fallecido senador como “un parlamentario riguroso y patriota, un jurista destacado y un defensor implacable del Estado de Derecho”.

Con dolor recibo la noticia del fallecimiento del Senador Eduardo Enríquez Maya. Fue mi compañero en el Senado, mi amigo, un parlamentario riguroso y patriota, un jurista destacado y un defensor implacable del Estado de Derecho. Mi solidaridad con sus familiares y seres queridos. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) April 14, 2021

Desde el fallecimiento del exministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, el mundo político no se sacudía de tal manera debido al COVID-19. En línea con ese sentimiento de pensar y condolencia, diferentes congresistas y sectores políticos, de diversas orillas, expresaron su dolor por el fallecimiento del parlamentario.

Una de las primeras fue su copartidaria Esperanza Andrade, quien dijo no tener palabras “para lamentar la muerte del doctor Enríquez. Como vocera del partido, un saludo a su familia, amigos y comunidades. Perdemos un gran orador, jurista, compañero. No me queda otras palabras que decir que lamentamos su muerte y que en esta vida debemos seguir cuidándonos”.

El exministro de Hacienda y hoy precandidato presidencial de las toldas azules, Mauricio Cárdenas, lamento la muerte del congresista, señalando que “el COVID sigue haciendo estragos. En este caso se nos va un amigo, gran representante del pueblo nariñense, gran jurista y efectivo defensor de los derechos de todos los colombianos”.

A su turno, otro de los senadores conservadores con mayor recorrido en el Congreso, Efraín Cepeda, manifestó recibir con profunda tristeza la noticia del fallecimiento del senador Eduardo Enríquez Maya, “mi copartidario y amigo. Una gran pérdida que nos embarga de profundo dolor. Mis condolencias y un sentido abrazo a su familia y amigos”.

“Recibimos con profundo dolor, la partida de nuestro compañero, el senador Enríquez Maya, un hombre que luchó por más de 26 años desde el Congreso por mejorar las condiciones de vida de los colombianos. Nuestra solidaridad con su familia, amigos, nariñenses y el Partido Conservador”, manifestó el senador Gabriel Velasco del Centro Democrático.

“De manos del senador Enríquez Maya recibí la presidencia de la Comisión Primera de Senado. Sus enseñanzas, su don de gente, su sabiduría y el orgullo de haber sido su amigo y compañero quedarán para siempre en mi corazón. Mi abrazo y oraciones con su familia. Colombia pierde a un grande”, dijo a su turno el senador Santiago Valencia, también del Centro Democrático.

“Qué gran tristeza el fallecimiento del senador Eduardo Enríquez Maya. Extraordinario jurista, senador y amigo. Qué vacío deja en la Comisión Primera y en el Senado. Un abrazo grande a su familia y amigos”, declaró la senadora Paloma Valencia.

“Nos duele en el alma el fallecimiento del compañero. Eduardo se cuidó todo el año al máximo. El 16 de marzo estuvimos en la instalación presencial, él siempre buscando consensos, acordamos, discutimos, y luego supimos de su estado de salud. Las paradojas de la vida. Expresamos nuestras condolencias”, declaró desde la oposición la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde).

“Lamentamos la muerte del senador del Partido Conservador Eduardo Enríquez Maya. Fuimos distantes ideológicamente, pero fue todo un caballero para argumentar sus puntos de vista y para respetar los puntos de vista opuestos. Una gran pérdida para la democracia. Q.E.P.D”, declaró el senador Gustavo Bolívar.

El exministro Juan Fernando Cristo se unió también a las voces de lamento, calificando a Enríquez como “buen amigo, compañero de Comisión Primera del Senado y extraordinario jurista. Serio, estudioso, ponderado. Un abrazo solidario a su familia, sus seguidores y al pueblo de Nariño”.