Familiares de periodistas ecuatorianos se reunieron con Juan Manuel Santos

-Redacción Política

En la tarde de este martes, los familiares de los integrantes del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, que fueron secuestrados y posteriormente asesinados hace un mes a manos de la disidencia de las Farc liderada por alias ‘Guacho’, se reunieron con el presidente Juan Manuel Santos con el fin de solicitar la gestión del gobierno colombiano en la repatriación de los cuerpos y la entrega de información sobre lo que sucedió con sus seres queridos.

Durante el encuentro, al que también asistió el embajador de Ecuador, Rafael Paredes, junto al vicepresidente Óscar Naranjo, la canciller María Angela Holguín y el ministro de defensa Luis Carlos Villegas, el primer mandatario reiteró su disposición a seguir apoyando la lucha de Cristian Segura, Raúl Borja y Ricardo Rivas, parientes de los miembros del medio de comunicación mencionado, poniendo a su disposición la diligencia del Estado en dichos asuntos. Sin embargo, aún la opinión pública no conoce con exactitud cuáles serán las acciones concretas que llevará a cabo el Gobierno colombiano.

Horas antes de reunirse en la Casa de Nariño, Segura, Borja y Rivas manifestaron a medios de comunicación, en una rueda de prensa en la embajada de Ecuador en Bogotá, que viajaron con el propósito de exigir más transparencia en el caso de sus familiares, así como la participación de Colombia en el grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que hará seguimiento a las investigaciones de ambos países sobre lo ocurrido.

“Nuestra presencia es para buscar que se esclarezca todo, como víctimas de los familiares estamos aquí presentes”, declaró Raúl Borja, familiar del periodista Javier Ortega. Según lo aseguró, aún no se sabe nada de los cuerpos del equipo ejecutado tras 18 días de haber estado en cautiverio.

“Colombia, es lamentable decirlo, no tuvo mayor participación y no lo tomó en serio. Tal vez se debió a la falta de sensibilidad, no solo del Gobierno, sino de muchos actores, por los lamentables hechos que ustedes viven desde hace muchas décadas; tal vez eso llevó a que no le prestaran atención. Solo a raíz del asesinato hubo intervención, vino el ministro de Defensa, habló el presidente. Lo que pedimos ahora es que las acciones muestren más colaboración para los objetivos que faltan. Los dos gobiernos solo han coordinado fracasos: traerlos con vida, traer los cuerpos”, le expresó Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paúl Rivas, a El Espectador.

Los tres familiares de los ecuatorianos permanecerán en el país hasta el viernes y mantendrán reuniones con la Fiscalía, la Procuraduría, la Cancillería, el Senado, ONGs, Misiones Diplomáticas y medios de comunicación, según lo reveló el diario El Comercio.