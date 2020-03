FARC pide a miembros que se abstengan de participar en mesa para seguridad de excombatientes

El partido FARC pidió a sus miembros no participar en mesas interinstitucionales para la seguridad de los excombatientes propuestas por el gobierno.

Desde que se firmó el acuerdo de paz, en 2016, han sido asesinados cerca de 188 exguerrilleros en proceso de reincorporación. La alta cifra ha causado un llamado de atención por parte de distintos entes, entre los que está las Naciones Unidas. Ante este panorama, el poder ejecutivo ha venido convocando a la mesa interinstitucional de seguridad para excombatientes.

En este espacio -conformado por la Fiscalía, el Ministerio del Interior, la Agencia para la Reincorporación y normalización (ARN), la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Fuerzas Militares, Policía Nacional, UNP y las consejerías para la Seguridad Nacional, y la estabilización y consolidación- se han tratado temas relacionados con el homicidio de exguerrilleros en reincorporación y las medidas a tomar para ponerle un freno a este tema.

Sin embargo, y a pesar de haber sido invitados delegados y miembros del partido, la FARC emitió un comunicado en el que pidió a sus hombres que no participen de estos encuentros. De acuerdo con lo expresado por el partido, a estas mesas están llamando a miembros del partido y excombatientes que no tienen conocimiento del tema de seguridad. Mientras que, supuestamente con lo dicho en el comunicado, se desconoce a otros miembros del partido conocedores del tema y que hacen parte de la mesa técnica componente Farc.

“Esa mesa es interinstitucional y la creó el gobierno para tratar los temas de seguridad, pero su creación fue de forma unilateral. Esa mesa no tiene participación de nosotros, pues no tiene legitimidad, por lo menos para el partido. Puede que para el gobierno esta si tenga legitimidad como órgano encargado de tratar este tema, pero para nosotros no”, señaló una fuente al interior del partido FARC.

Según este partido, el gobierno nacional desconoció la Mesa Técnica componente Farc, la cual, aseguran ellos, es el ente consagrado en los acuerdos de paz para tratar este tipo de temas. “Si vamos a tratar el tema de seguridad de los exguerrilleros pues debe ser en el marco del acuerdo con nuestra mesa técnica”, declaró este miembro del partido, que luego añadió: “Como el gobierno no invita, no dialoga ni concreta con nuestra mesa técnica pues ese espacio (mesa interinstitucional de seguridad para excombatientes) no tiene legitimidad para nosotros”.

“El Consejo Político Nacional del partido FARC no avala ni apoya esta actividad siempre y cuando no se convoquen a los de delegados de la Mesa Técnica componente Farc”, reza el comunicado interno emitido por las directivas de la FARC. “Estamos diciéndole a nuestra militancia que se abstenga de participar en estos espacios en los que se va a tratar un tema tan importante, pero sin nuestra mesa técnica”, añadió el miembro del partido FARC, que luego aseguró que desde el gobierno se estaba invitando individualmente a la gente de las FARC “sin tenernos en cuenta como partido”.

“Se orienta a los concejos departamentales del partido, a las directivas de los ETCR y los NAR que no asistan a estos eventos sin autorización previa”, concluyó en su comunicado el partido, que aseguró que todo se trataba de una estrategia para desconocer los acuerdos de paz.

Frente a este asunto, El Espectador trató de contactar a Emilio José Archila, consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación. Sin embargo, desde su equipo de comunicaciones se anunció que se tenía conocimiento del tema, pero en el momento no iba a haber pronunciamientos relacionado a este.