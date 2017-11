Reveló Rafael Nieto, precandidato uribista

FBI tendría informe sobre Zuluaga y Odebrecht

El Espectador

“Unas fuentes, que no son mías sino del presidente Uribe, me dijeron que le dijera que había una informe del FBI. Le dije: ‘Verifique con sus fuentes y verificado por usted, cuéntele al doctor Zuluaga’. Yo no sé cuál es el contenido de ese informe, no puedo afirmar que sea ni a favor ni en contra, ni el presidente tampoco, salvo que él haya verificado otra información”, indicó Nieto.

Asimismo, reveló que el mismo Zuluaga le dijo que le hubiera gustado que le contara primero a él, antes que a Uribe. “Le dije que estas fuentes, que él también sabe cuáles son, me habían pedido que se lo dijera al presidente Uribe y eso fue lo que hice”. Y agregó: “Tengo la mejor relación con Óscar Iván Zuluaga, es cercana, afectuosa, hablamos sobre este tema y sobre otros con mucho respeto”.

El meollo del asunto es que las declaraciones de Nieto se dan en el preciso momento en que corre la primera encuesta para definir el primer “eliminado” en la carrera por la nominación del Centro Democrático a la Presidencia de 2018, él es uno de los cinco aspirantes a ese “premio mayor”, y Zuluaga no fue tenido en cuenta por el exmandatario en dicha lista.

Según los argumentos de Uribe, Zuluaga “ha sido víctima de trampas criminales que esperamos puedan ser superadas” y “el calendario electoral se está agotando y nuestro compromiso con la ciudadanía nos obliga a no dilatar decisiones”. Lo dijo en un comunicado, en el que ratificó que el candidato del Centro Democrático saldría de los cinco ya postulados, es decir —además de Nieto— Iván Duque, María del Rosario Guerra, Paloma Valencia y Carlos Holmes Trujillo.

Ahora, con la versión de Nieto, prácticamente se confirma que la decisión de dejar a Zuluaga por fuera del juego electoral presidencial obedeció a no querer sufrir contratiempos de última hora en plena campaña. En el interior del uribismo todos coinciden en afirmar en que, a la hora de definir mediante encuestas, el exministro de Hacienda se llevaría por delante a los otros, pero las investigaciones que aún carga encima hacían inviable su candidatura.

Eso sí, en la entrevista con W Radio, Nieto aseguró que no cree que la supuesta información que el FBI tiene en sus escritorios sobre Zuluaga y Odebrecht haya sido el motivo para negar su participación en la carrera presidencial. “El presidente Uribe no toma la decisión con relación a Óscar Iván Zuluaga por esto, y no la puede tomar porque si tiene la misma información que yo, no sabe cuál es el contenido del informe. A lo mejor es un comentario a favor. La decisión estaba tomada hace mucho tiempo. Por distintos motivos, el doctor Uribe prefiere que las candidaturas del Centro Democrático no sean vulnerables y no tengan ningún riesgo”, concluyó.