El exalcalde de Medellín comparó al senador con el coronavirus y aseguró que por donde pasa va dejando estragos. En respuesta, Gustavo Petro le dedicó un trino en el que se defendió del comentario.

En la noche de este lunes se añadió un capítulo más a la historia de desencuentros entre el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez y Gustavo Petro. En esta ocasión, el exmandatario paisa se fue sin más en contra del senador de la Colombia Humana y lo tildó de ser peor que el coronavirus.

El comentario lo hizo Gutiérrez en una entrevista con Noticias RCN. Allí rompió su silencio frente a la política nacional y dio sus opiniones en distintos temas. El exmandatario local confesó que está actualmente dedicado a la docencia universitaria y felicitó al presidente Iván Duque por su labor en la atención de la pandemia. “El presidente ha sido serio basándose en las cifras y en los datos”. Además, confesó sus deseos de ser presidente de Colombia, aunque no se atrevió a confesar si competirá en las elecciones de 2022

A capítulo seguido, en el espacio periodístico le pidieron que diera su opinión sobre distintos políticos, entre los que estaba Claudia López, Sergio Fajardo y Gustavo Petro. Sobre los tres tuvo duros comentarios. En el caso de la alcaldesa bogotana, señaló que “le falta trabajar en equipo” durante la pandemia y afirmó que toma una posición facilista de crítica que le permite salvarse cuando la situación se agrava para decir que “lo advirtió”.

Puede ver: Duro rifirrafe entre Uribe y Petro: no se bajaron de “difamador” y “cobarde”

Frente a Sergio Fajardo, Gutiérrez aseguró que lo conoce, pero que le “da la sensación de que le da la espalda fácil a sus amigos”. En este mismo sentir, dijo: “Las lealtades son importantes en la vida y en la política. Es importante tener claro para donde va, y es necesario fijar posiciones”. El recién salido de la alcaldía de Medellín aseguró que Fajardo “era una persona ubicada en el centro y se tiró para la izquierda”.

Fico, como era conocido por los medellinenses, tuvo las palabras más fuertes en contra de Gustavo Petro. “Tiene un odio enfermizo”, confesó Gutiérrez, que luego fue más allá para decir que una eventual presidencia de Petro sería “peor que el coronavirus”. Haciendo uso retórico de la enfermedad, el exalcalde aseveró que “Petro es el coronavirus de la política, por donde va pasando va dejando estragos”.

En una senda similar, el entrevistado aseguró que el líder de la oposición “no le importa la gente o el país”, sino que busca tener el poder para darle rienda suelta a revanchismos de vieja data. “Yo no le escucho ni una propuesta, siempre es atacando con mentiras. Eso no es bueno para el país, ojalá el debate sea con ideas”.

Frente a los comentarios de Federico Gutiérrez en televisión nacional, Gustavo Petro se limitó a emitir un trino en el que aceptó, de manera sarcástica, ser igual al coronavirus: “Claro, produzco el gran estrago de la Justicia Social en un país que se distingue porque sus gobernantes depredan a los pobres para congraciarse con sus ricos”.

El episodio de este lunes apenas es uno más de la serie de encontronazos entre el exmandatario paisa y Gustavo Petro. El enfrentamiento entre ambos se remonta a la campaña de 2018. El entonces candidato presidencial denunció que la alcaldía de Medellín no le permitió hacer una movilización en la ciudad. A lo que el gobierno encabezado por Gutiérrez respondió que la campaña de Petro no cumplía con lo requisitos para poder desarrollar los actos de campaña pedidos.

Luego de este episodio, los choques continuaron en diciembre de ese año, cuando Petro hizo un trino frente al hallazgo de tres desaparecidos en fosas de la comuna 13. “Si simplemente las comunas populares de Medellín se llenaran de sedes universitarias públicas y gratuitas, no tendríamos una juventud enterrada en las fosas comunes, sino una juventud libre y alegre entregada al arte y el saber”, dijo Petro.

La respuesta del entonces alcalde Gutiérrez no se demoró: “Señor Gustavo Petro no haga populismo con el dolor de tres madres y familias. Para su información, estamos construyendo La Ciudadela Universitaria de Occidente, centro educativo para 8 mil jóvenes, justo en comuna 13 donde era la cárcel de mujeres del Buen Pastor. $126 mil millones”.

Más de seis meses pasaron sin que los políticos tuvieron un nuevo choque, hasta que Iván Márquez y Jesús Santrich retomaron las armas. El senador trinó unas imágenes de un supuesto bombardeo del Ejército a las disidencias en el que habría muerto varias mujeres, incluyendo una que estaba embarazada. Sin embargo, las imágenes eran de una tragedia en Brasil, por lo que Gutiérrez le recriminó a Petro a través de twitter.

"Una cosa es ser opositor y otra muy diferente es ser mala persona. No mienta Gustavo Petro . No destruya más al País. No polarice más con tantas mentiras. Su odio no tiene límites. Tengamos propósitos comunes como país independiente de las diferencias", escribió en ese momento Federico Gutiérrez en su cuenta de Twitter, cuando todavía era alcalde de Medellín y se estaba calentando la campaña electoral para alcaldías y gobernaciones.

El peor episodio entre los dos se dio a finales de noviembre de 2019, cuando Fico apenas le quedaba un mes en el cargo. El exalcalde asistió a la Casa de Nariño a una cumbre de alcaldes por el paro nacional y a la salida se manifestó duramente en contra del excandidato presidencial de 2018 por su apoyo a las movilizaciones ciudadanas.

“Petro parece como si no se hubiera desmovilizado. Son increíbles los mensajes que escuchamos en las redes sociales, es inadmisibles que él esté convocando niños a que vayan a los paros, a que no vayan a las escuelas, a que no vayan a estudiar. Aquí lo que necesitamos es protesta pacífica”, declaró el entonces alcalde en una rueda de prensa.