El exalcalde de Medellín se refirió al encuentro que sostuvo con Enrique Peñalosa y Alejandro Char con miras a consolidar un bloque para competir en 2022. Negó que esa coalición de exmandatarios sea el plan B del uribismo en la carrera por la Presidencia.

Días después de sorprender al país con una fotografía acompañada por los también exalcaldes Enrique Peñalosa (Bogotá) y Alejandro Char (Barranquilla), este lunes habló en medios de comunicación Federico Gutiérrez (Medellín). “Fico” no solo se refirió a la coalición que comienza a tomar forma con los exmandatarios con miras a las presidenciales de 2022, sino que detalló su tesis alrededor de los riesgos que, dice, representa la visión “Petromadurista”, en referencia al actual senador Gustavo Petro y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El exalcalde admitió que la coalición aún no tiene nombre y que a Peñalosa, Char y él “los reúne la amistad y la confianza. Estamos pensando en el país. No tenemos jefes, queremos unir otros sectores”, explicó en diálogo con Blu Radio.

Según Gutiérrez, por cuenta de la crisis desatada por la pandemia “la prioridad hoy es el tema social”. En esa línea, haciendo referencia al exalcalde y actual senador Gustavo Petro con nombre propio –que también suena en la contienda frente a la carrera por la Casa de Nariño–, dijo que “hay que alejar a Colombia de esos proyectos populistas, que lo único que generan son riesgos y destrucción”.

“Hay una visión de país con la que no concuerdo y que representa Gustavo Petro. Veo un país diferente donde debe haber libre empresa, crecimiento económico e inversión social, para sacar a la gente de la pobreza, no mantenerla en la pobreza, que es lo que hacen este tipo de proyectos”, señaló el exalcalde.

El exmandatario, que advirtió que “no hay que olvidar nunca quiénes han puesto al país en jaque en términos democráticos”, insistió en el tema Petro y dijo que el parlamentario ha demostrado simpatía con su proyecto político en Venezuela, que llevaron a Venezuela a estar “sumida en uno de los peores conflictos de la región en términos humanitarios”.

“Si ustedes miran las posiciones que ha tenido este señor Petro, que representa ese extremo populista que es el que hay que alejar al país, claro que hay simpatía. Demostró en entrevistas simpatía por proyectos como los de (Hugo) Chávez o Maduro. No es un invento mío, ni algo que no se haya dicho. Es una realidad. No hay cuestionamientos fuertes a ese tipo de proyectos”, agregó.

Federico Gutiérrez también tomó distancia de la denominada Coalición de la Esperanza, una unión política de centro izquierda conformada por la Alianza Verde, Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Jorge Enrique Robledo, Juan Manuel Galán, Ángela María Robledo y Juan Fernando Cristo.

“Ni por los lados de Enrique Robledo, ni con la fórmula vicepresidencial de Petro (Ángela María Robledo), que es lo mismo de lo mismo (…) aquí hay unos temas que ya se volvieron etiquetados. Parece que algunos sectores hubieran comprado la franquicia de la paz, la franquicia de la educación, de la salud o de las banderas sociales”, precisó.

Por otro lado, Federico Gutiérrez negó que la coalición con los exalcaldes Peñalosa y Char sea el plan B del uribismo para las elecciones de 2022, defendiendo que los unió la gestión en sus ciudades, mostrando resultados, “no tanta demagogia y tantos cuentos”. No obstante, el exmandatario dijo que hay que vincular más sectores y “llegar unidos pensando en lo social”.

Cuestionado por su cercanía con el expresidente Álvaro Uribe, Gutiérrez manifestó que “le he tenido aprecio y respeto”, reconociendo que ha hablado con él, “pero eso no quiere decir que hagamos parte del Centro Democrático. No tengo partido”.

Por último, Federico Gutiérrez explicó que aún no se ha hablado de mecanismos para escoger a un eventual candidato de la coalición y que, en caso de que se lance, se la jugaría por la recolección de firmas. “Estoy recorriendo el país. En junio o julio tengo que tener una propuesta de gobierno”, puntualizó.

Con @EnriquePenalosa y @FicoGutierrez, además de ser grandes amigos, coincidimos en nuestras administraciones y libramos duras batallas en beneficio de la gente. ¡Ahora trabajaremos por hacer realidad los sueños de millones de colombianos! pic.twitter.com/oUOjTwbJ5D — Alejandro Char (@AlejandroChar) March 12, 2021

Una buena conversación de amigos ex Alcaldes pensando en el futuro de nuestra Colombia 🇨🇴. Con @EnriquePenalosa y @AlejandroChar nos une la amistad y la gestión en las regiones. Trabajemos por la recuperación social y económica de nuestra gente. 🇨🇴 pic.twitter.com/PrwNmzlxtZ — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 12, 2021