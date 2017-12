¿Fin a coalición entre Claudia López, Fajardo y Robledo?

Redacción Politíca

“Sergio (Fajardo) no aceptó ir a una consulta en marzo (…) y tampoco concretar un programa común”. En estos términos, a través de su cuenta en Twitter, la senadora Claudia López puso en evidencia las grietas que hoy amenazan la coalición política en la que trabaja junto al exgobernador de Antioquia y el senador Jorge Robledo para aspirar a la Presidencia en 2018.

En una serie de trinos, la senadora de la alianza verde se declaró triste por “no haber convencido a Fajardo” de construir la coalición e incluso, manifestó que “el país requiere acción colectiva y no solo individualismos destacados”.

Sergio no aceptó ir a una consulta en marzo para que los ciudadanos con su voto escogieran un solo candidato. Y tampoco concretar un programa común. Estoy muy triste. Hay tanto en juego que es increíble que no concretemos por eso #CoalicionColombia https://t.co/9FAD8vrVv0 — Claudia López (@ClaudiaLopez) 1 de diciembre de 2017

Ante los mensajes de Claudia López, Fajardo –quien este viernes le entregará a la Registraduría Nacional las firmas que respaldan su candidatura– expresó su extrañeza por los trinos y negó que se haya rotó la denominada ‘Coalición Colombia’. Eso sí, no ocultó su molestia por los mensajes de la senadora e indicó que, ahora, habrá que analizar el panorama y establecer “si algo extraordinario ocurrió”.

“Es algo muy extraño sinceramente y no puedo decir nada más que seguimos (en coalición). En el caso de Claudia López habría que ver si algo extraordinario ocurrió (…) Pero no es una trivialidad lo que tenemos que hablar (...) Yo no tengo ni idea por qué está diciendo que yo salí de la coalición. Me parece muy extraña esa afirmación. No hace parte de lo que yo pensaba o de lo que nos habíamos comprometido”, manifestó Fajardo en diálogo con Caracol Radio.

También en Twitter, el senador Jorge Robledo (Polo Democrático) dejó entrever que la coalición no se ha rotó y que los diálogos para concertar la unión política de cara a la carrera por la Presidencia de la República en 2018 “siguen”.

Los diálogos para concretar la Coalición Colombia siguen — Jorge Robledo (@JERobledo) 1 de diciembre de 2017

Posteriormente, consultada por el origen de sus trinos, López desmintió que se haya resquebrajado la coalición, señalando que las conversaciones para arreglar las diferencias entre los tres precandidatos siguen: “Hay que hacer el esfuerzo porque hay demasiado en juego”, le manifestó a Caracol Radio. No obstante, admitió que hay dificultades con Fajardo en tanto no se han puesto de acuerdo en la agenda programática y en la forma en la que será elegido el candidato definitivo de la unión.

“Hasta hoy no lo hemos logrado convencer de que tengamos un programa común. A hoy esa es la realidad. No tenemos un acuerdo y eso es muy triste. No hemos logrado convencer a Fajardo, pero eso no quiere decir que el mundo se va a acabar ni que dejamos de apreciarnos. (…) Yo no he dicho quién está y quién no en la coalición. Lo que he manifestado es que no hemos logrado consenso ni en un acuerdo programático ni de mecanismo para elegir candidato”, agregó López, quien destacó que “hay buena voluntad y decisión” para alcanzar un acuerdo.

La senadora indicó además que “se llegó el momento de tomar decisiones”, por lo que instó a lograr consensos: “Creo que hay que hacer un esfuerzo enorme y no lo hemos logrado concretar (…) Estoy segura que se nos van a ocurrir más cosas, pero el tiempo se nos está acabando”, precisó.