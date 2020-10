El embajador de Colombia ante Washington respondió a la entrevista que le concedió a El Espectador el exdelegado del gobierno de Barack Obama para el Acuerdo de Paz.

En una carta, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, se dirigió al exdelegado del gobierno de Barack Obama para los diálogos de paz entre Colombia y la extinta guerrilla de las Farc, Bernard Aronson, quien en una entrevista con El Espectador manifestó que “el Ejecutivo no es serio con la implementación del Acuerdo de Paz”.

“El Gobierno del presidente Iván Duque no tiene ninguna razón para dudar de su buena fe al plantear las afirmaciones publicadas. No obstante, sí debe aclarar que sus planteamientos ignoran de manera dramática la realidad sobre nuestra convicción de avanzar en el cumplimiento de los compromisos pactados a través de la política de Paz con legalidad. Los avances hablan por sí mismos. De ahí que, en nombre de mi país, me permito extenderle una invitación a revisar, por lo menos, el índice de los informes que se dan a conocer mensualmente en el sitio web portalparalapaz.gov.co”, se lee en un aparte.

Seguido a esto, Santos le hace un breve resumen de los éxitos de la implementación, como la desmovilización de alrededor 13.000 excombatientes que se encuentran en la legalidad. Hecho que, por ejemplo, Aronson reconoce como una parte que se cumplió muy bien.

También, el diplomático señala que “el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas recibe cada tres meses un informe presentado por el secretario general con fundamento en la información aportada por la Misión de Verificación. De manera reiterada, los miembros de dicho Consejo han expresado su apoyo unánime a los esfuerzos que adelantan las autoridades nacionales y permanentemente han hecho reconocimientos expresos a los avances logrados hasta el momento”.

En contraste, el exfuncionario de EE. UU. manifestó en la entrevista que las mismas Naciones Unidas han resaltado las fallas del Gobierno para proveer las zonas de incidencia de las exFarc de servicios sociales y seguridad, situación que ha permitido la llegada de nuevos actores armados. “Las masacres continúan y no hay excusa para eso”, dijo.

Santos calificó la posición de Aronson de una instrumentalización ejercida por la oposición del Gobierno, lamentando esto al considerar al exdelegado como una figura política internacional respetable. Y los hechos de violencia a los que aludió Aronson para él son situaciones puntuales en algunas regiones del país, como se lee en la misiva.

Así mismo, sobre la presencia de nuevos actores, el embajador señaló que esto ocurrió en medio de las negociaciones, culpando al expresidente Juan Manuel Santos de reducir el trabajo para contener el crecimiento de los cultivos de uso ilícito. “Este hecho ha sido reconocido por líderes estadounidenses demócratas y republicanos”, apuntó.

Siguió Santos: “el presidente y su equipo continuaremos trabajando sin descanso, para asegurar que todos los colombianos cuenten con garantías de seguridad física y acceso a oportunidades de mayor progreso y bienestar. Restarle credibilidad a este empeño, a partir de juicios de valor que, francamente ignoran la realidad, no solo dificulta dichos esfuerzos, sino que desmotiva a quienes los lideran”.

Concluyó expresándole a Aronson que está abierto a sentarse con él para “responder sus inquietudes a partir de datos comprobables”.