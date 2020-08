El funcionario recibirá la Defensoría con la pandemia como obstáculo para llegar a los territorios. Su reto, dice, es derrotar la indiferencia frente a la violación de derechos humanos en el país.

El pasado 14 de agosto, la Cámara de Representantes decidió sobre la Defensoría del Pueblo: con 140 votos a favor, los parlamentarios eligieron a Carlos Camargo para dirigir la entidad y ser el reemplazo de Carlos Alfonso Negret, un defensor al que varios sectores le reconocieron su labor de trabajar desde las regiones, con la gente.

Desde el 1 de septiembre, cuando Camargo toma posesión de su cargo, como nuevo defensor tendrá no solo que alcanzar y mantener la vara alta que dejó Negret, sino agarrar las riendas de una entidad crucial para los colombianos más vulnerables, en medio de una pandemia que aún no da tregua, que limita las acciones en terreno, pero que no ha detenido la violación de los derechos humanos y y las masacres (33 según el registro de la ONU), que atemoriza a departamentos como Nariño.

Su llegada, además, se dio con dos sombras encima suya: los apoyos tajantes de los partidos tradicionales y de Gobierno, que desde que se conoció su nombre le aseguraron su saltó a la Defensoría, y las críticas de la oposición por su falta de experiencia y su poco conocimiento en derechos humanos. Si bien ese último punto no es requisito para dirigir la Defensoría, sí es un asunto que debe conocer la cabeza de el ente estatal.

En entrevista con El Espectador, Camargo aseguró que es idóneo y que tiene conocimiento no solo de derechos humanos, sino de las regiones a las que ahora tendrá que visitar más que nunca. Por medio de correo electrónico respondió los cuestionamientos de este diario y manifestó que va a fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas y se comprometió con ser un defensor en los territorios.

¿En qué acentuará su defensoría? ¿Cómo repartirá el gasto?

El gran reto es derrotar la indiferencia frente a la violación de derechos humanos y el asesinato de líderes sociales en las regiones, para que la pandemia no se lleve los avances en esas materias. Nuestra prioridad será la defensa de la vida, la salud, la familia y lo público. Priorizaremos recursos en las regiones más violentas, con mayores indicadores de pobreza, desempleo y poca presencia del Estado.

¿Con qué políticas del defensor saliente continuará?

Es prioritario fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas, que es un gran activo de la entidad y una herramienta muy valiosa en la prevención y en la movilización del Estado para proteger la vida. También vamos a darle más músculo a la defensoría pública, a la defensa del medio ambiente y a la protección de las niñas, los niños y adolescentes del país.

¿Qué responde a quienes cuestionan su poca experiencia en materia de trabajo por los derechos humanos?

Fui elegido por mi trayectoria profesional, solvencia moral y mi propuesta de gestión. Tengo formación académica, amplia experiencia profesional, sensibilidad social y una enorme voluntad política para actuar en la defensa de los derechos humanos. Seré un defensor en los territorios, cercano a las comunidades, que mantendrá diálogo fluido con las organizaciones de derechos humanos y buscará soluciones a la problemática mediante una interlocución transparente con el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales. Conozco las leyes, respeto la Constitución y sé el alcance de los tratados internacionales.

¿Pero cuáles son sus estudios específicos en derechos humanos?

Soy un hombre de regiones y considero que, además de la formación académica, se necesita sensibilidad, experiencia en administración pública, conocimiento de territorios, capacidad de diálogo, liderazgo y voluntad política de transformar la situación y trascender con hechos, no con discursos. Estoy capacitado, tengo el temple y la visión para este cargo.

Según las cuentas del portal Cuestión Pública, el tiempo como profesor de cátedra en la Universidad Sergio Arboleda no le da para 15 años de experiencia como requisito a defensor, sino menos de 11 años…

Uno de los requisitos exigidos para ser defensor del Pueblo es el de haber ejercido durante mínimo 15 años la profesión de abogado o la cátedra universitaria. Eso lo cumplo ampliamente, como quedó sustentado en las constancias de experiencia acreditada en la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral y como consultor externo en asuntos jurídicos en diferentes ámbitos.

Es importante resaltar que la experiencia docente no fue la única que soportó el cumplimiento de este requisito, los documentos que se anexaron evidenciaron claramente el ejercicio profesional de abogado por más de 17 años, siendo, entonces, la experiencia docente algo complementario a la experiencia previamente acreditada.

¿Qué tan independiente será del gobierno Duque?

Seré independiente en mi labor, pero respetuoso de los canales institucionales, manteniendo una interlocución permanente con el Gobierno y las autoridades territoriales para buscar soluciones a las demandas de las comunidades.

¿Cuál es su propuesta para llegar a las comunidades durante la pandemia?

Por desgracia para los depredadores de derechos humanos no hay confinamiento. Para enfrentar la situación se necesita mucha articulación institucional y fortalecer las delegadas regionales y la capacidad operativa de los funcionarios en los territorios. La pandemia nos obliga a reinventar el trabajo con las comunidades mientras el país regresa a la normalidad.

Pero, ¿cómo?

Hay que fortalecer la presencia regional. Revisaremos las propuestas de crear varias defensorías regionales, como en el Bajo Cauca antioqueño.

¿Cómo fortalecerá el Sistema de Alertas Tempranas? El Gobierno parece no darle bolas a ese tema...

Insisto en que lo vamos a fortalecer. La clave está en movilizar a las autoridades para que actúen a tiempo. Coordinación, confianza, acción y evaluación son las respuestas. Crearemos, además, un observatorio de conflictividad social que haga diagnósticos, análisis y mapas de riesgo, e impulse el diálogo social en los territorios. La respuesta debe ser integral, trabajaremos con la Procuraduría para que haya una respuesta rápida, oportuna y pertinente a cada alarma que encienda la Defensoría.

¿Cuál es su plan para hacer frente a las masacres que hubo en Nariño y al continuo crimen de líderes sociales?

Hacer respetar la ley y copar los territorios es parte del plan. Los asesinos tienen que sentir la mano de la justicia, pero también el repudio de la sociedad. Hay mucho por hacer. Hay que acelerar la promulgación del Conpes de protección, insistir en la reingeniería de la Unidad Nacional de Protección, impulsar el cumplimiento por parte de las autoridades regionales de la normatividad sobre el tema en los territorios, implementar los mecanismos de autoprotección de las comunidades con enfoque diferencial y étnico, vincular a los gremios en la tarea de defensa de la vida y luchar contra la estigmatización de los líderes sociales.

Me propongo fortalecer las regionales de la Defensoría en los departamentos con altos índices de violación de derechos humanos, ataques a la población y asesinatos de líderes, como consecuencia de la acción de los actores armados que se disputan el territorio por el control de negocios ilegales que alimentan la espiral de violencia. Una de mis prioridades es realizar un diagnóstico de la entidad y priorizar acciones en el territorio, en una acción coordinada de la institucionalidad. Hay que llevar el Estado a las regiones y garantizar los derechos a la vida, la equidad y la justicia.

¿Cómo espera hacerles seguimiento a los derechos de los menores de edad, en especial en las poblaciones vulnerables?

Su defensa será nuestra prioridad. Vamos a trabajar para impedir que la ilegalidad se siga alimentando de las condiciones de vulnerabilidad de esa población. Hay que luchar contra el reclutamiento forzado por parte de los actores armados y proteger a los niños y las niñas migrantes que viven una tragedia humanitaria de explotación y abuso. Para lograrlo vamos a fortalecer la Delegada para la Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor.

¿A dónde será su primer viaje como defensor y por qué?

Una vez posesionado espero definir con mi equipo la primera acción oportuna en las regiones, coordinando toda la logística para ese desplazamiento. Quiero dar ese primer paso muy pronto con el apoyo de las demás instituciones del Estado, para dialogar con las comunidades y llevarles de viva voz mi compromiso con la defensa de la vida.