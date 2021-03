Furia dentro del Partido Conservador por proyecto para extender periodo de Duque

Aunque hay varios representantes del partido que son firmantes, hubo una molestia generalizada por el proyecto. Hasta el presidente de la colectividad censuró la iniciativa.

Durante los meses de receso legislativo, se conocieron los rumores de un supuesto proyecto que, entre sus varios puntos, proponía una extensión del mandato del presidente Iván Duque y el Congreso para empatar las elecciones de estos con los comicios regionales de 2024. Como rumor, nadie lo confirmaba o quería figurar como autor de la iniciativa. Incluso varios partidos censuraron la propuesta y hasta el primer mandatario se desmarcó de ella.

Sin embargo, en el segundo día de sesiones del Congreso en 2021, se vino a conocer que el proyecto era real y que venía con la firma de varios representantes conservadores. Entre ellos, Juan Carlos Rivera, Buenaventura León, Nidia Marcela Osorio, Félix Chica, Felipe Muñoz, Armando Zabaraín, Liliana Benavides y José Gabriel Amar.

Puede ver: ¿Quiénes firmaron el proyecto de extensión del mandato presidencial de Duque?

Esto causó una grave molestia en el interior de la bancada conservadora, sobre todo, porque el presidente del partido, Omar Yepes, ya había salido a rechazar dicha propuesta: “No es bueno para la democracia que se proponga alargue de período para la presidencia y para el Congreso. El país no puede estar cambiando las reglas de juego democrático. Si el pueblo votó periodos de 4 años, esto se debe respetar”.

“Con la Constitución no se puede estar trapeando cada vez que a alguien se le antoje. Esa propuesta entiendo que ha salido de una organización de los municipios y ha sido avalada por la organización de los departamentos. Pero los términos constitucionales hay que respetarlos. No se puede deslegitimar el sistema democrático cada vez cambiando las reglas de juego. (…) No hay que olvidar que hay muchas expectativas en las próximas elecciones”, también comentó el presidente de los conservadores.

Le puede interesar: Sí hay propuesta para ampliar por dos años el período del presidente Duque y del Congreso

Tal ha sido el revuelo por la propuesta que los congresistas conservadores han pedido una reunión para definir posiciones frente al tema lo más pronto posible. Este diario pudo confirmar que varios han cuestionado que un proyecto de tal envergadura haya sido llevado ante la Cámara sin antes haber sido socializado en las reuniones de bancadas. Incluso, varios se negaron a hablar del proyecto dado que nunca se habló de este en la colectividad y hasta ahora lo conocieron.

En esta molestia generalizada, serían los senadores los que más han expresado su rechazo ante tal proyecto. Uno de los que ha estado completamente en desacuerdo con la iniciativa es el senador nariñense Eduardo Enríquez Maya. Este aseguró que el Partido Conservador “nada tiene que ver en esta propuesta torpe”.

Reconoció que hay varios conservadores detrás de la propuesta, pero son estos los que “deben responder ante la ciudadanía y asumir consecuencias”. Por otro lado, confirmó que buena parte del partido no conocía “esta cosa” y no se había reunido la bancada. “Llevo 26 años en el Congreso, jamás escuche una propuesta tan absurda, inoportuna y grosera”, agregó el senador conservador, que también advirtió que los firmantes de este proyecto podrían estar comprometidos en un posible conflicto de intereses, pues estarían legislando a causa propia.

Lea también: Rechazo masivo en el Congreso a propuesta de extensión del mandato presidencial

La senadora Esperanza Andrade fue otra de las filas conservadoras que rechazó de tajo esta iniciativa: “No estoy de acuerdo con la ampliación del periodo es sustituir la voluntad del pueblo”. Como Andrade, fueron varios los miembros del Partido Conservador que aseguraron que esta iniciativa no tenía pies ni cabeza.