Gasto a gasto: así se dividen los $34 millones que ganan los congresistas

Salario base, gastos de representación, primas, entre otros son el discriminado de lo que gana un legislador, aún cuando hay receso legislativo o, coloquialmente, vacaciones.

La indignación llega cada Navidad, cuando el Capitolio cierra sus puertas hasta marzo por el receso legislativo, ordenado por el artículo 138 de la Constitución que reglamenta los tiempos de trabajo de los congresistas y cómo están compuestos estos tiempos. Es decir, las legislaturas comprenden dos períodos, el primero comienza el 20 de julio hasta el 16 de diciembre y el segundo desde el 16 de marzo hasta el 20 de junio.

Son ocho meses no consecutivos de trabajo y cuatro de receso en los que los congresistas siguen percibiendo el mismo salario que este año aumentó en 1.7%, pese a encontrarnos en una crisis económica por cuenta de la pandemia. Ese incrementó significó pasar de ganar 32′741.000 a 34′418.000.

Lo que más indignó a los colombianos es que se les siguió transfiriendo el mismo monto a los senadores y representantes, incluidos los gastos de representación, pese a que por lo menos de marzo a junio trabajaron, en su gran mayoría, en casa y desde sus regiones.

Los gastos de representación, dinero para las estadías en Bogotá, viáticos, entre otros, son más de $14 millones. Por eso, en medio de la discusión del proyecto para reglamentar las sesiones virtuales se intentó introducir una proposición para que, en casos de trabajar remotamente, se les congele la transferencia de estos recursos.

Sin embargo, la iniciativa no prosperó y el senador Gustavo Bolívar radicó un proyecto de ley para dar la discusión a fondo e impulsar la austeridad en el gasto del Congreso. La iniciativa, aunque tiene ponente, no tiene ponencia para primer debate y, si de aquí al 20 de junio de 2021 no se aprueba en primer debate, se hunde.

Ademas, los legisladores no se deben de preocupar por la cantidad que les descuentan concerniente los servicios salariales indirectos como salud, pensión, cesantías, incapacidad y bonificaciones, entre otros. Es decir, el sueldo es más alto y el neto que va para sus bolsillos es la suma total de 34′418.000.

De este rubro, el senador Bolívar dice que representa un gasto, por legislador, de más de $13 millones. Y por último, se estima que de esos $34 millones también se incluyen otros gastos, que ascienden a $5 millones. Si analizamos sobre el salario neto o base, este es más de $10 millones, aproximadamente.

No obstante, esto no cuenta otros gastos que se asocian con la labor congresional. Entre ellos están los rubros relacionado al pago de sus unidades de trabajo legislativo (UTL), que son equipos compuestos entre seis y diez personas; esquemas de seguridad; celular; tiquetes aéreos; entre otros.

De acuerdo con Bolívar, mensualmente un congresista representa un costo de $182.300 millones, teniendo en cuenta que de ahí sale el dinero para pagar su salario, el de su UTL, tiquetes, seguridad, viáticos y demás.

Anualmente, el presidente firma un decreto para ajustar el salario de los senadores y representantes. El de este año, como ya se dijo, fue de 1.7%, mientras que el del salario mínimo fue del 6%. En 2019, Iván Duque impuso un aumento en 2019 de 4.5%, a la vez que del salario mínimo fue también del 6%.

En otros años, el incremento del salario de los congresistas ha sido mayor o igual que del salario mínimo, lo que da muestras de que el criterio para determinar el alza se da bajo discrecionalidad del mandatario de tuno. Hay quienes apuntan a que este poder en manos del presidente ayuda a ganar maniobrabilidad en el Legislativo, como una estrategia para lograr gobernabilidad.