Gaviria mantuvo el no a la reforma tributaria en reunión con Uribe

En un encuentro virtual de los dos expresidentes, el director del Partido Liberal habría confirmado que ningún miembro de su colectividad apoyará la propuesta de gobierno.

El gobierno de Iván Duque no la tiene nada fácil para sacar adelante la reforma tributaria en el Congreso. Varios partidos anunciaron desde ya que no apoyarán la iniciativa y, de ser así, esta no tendría los votos suficientes para ser aprobada. Esto ha hecho que se traten de crear puntos de conciliación frente a la propuesta.

El Centro Democrático, partido de Gobierno, ha criticado algunos puntos del texto presentado por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Sin embargo, se han comprometido a sacar la propuesta buscando puntos medios y acuerdos. Como parte de esta agenda conciliadora, el expresidente Álvaro Uribe, líder de la colectividad, llamó al expresidente César Gaviria.

En el diálogo, que habría durado cerca de dos horas, el tema central fue la reforma tributaria. Fuentes cercanas a la cabeza del Partido Liberal aseguraron que este mantuvo su negativa a la reforma tributaria y que ningún voto de su colectividad iría para apoyar la propuesta.

Los miembros del Partido Liberal que llegasen a apoyar la propuesta de Gobierno tendrían que enfrentar el ultimátum de Gaviria: el que vote a favor de la tributaria no será incluido en las listas del Congreso de 2022. Según cercanos al expresidente Liberal, este habría comentado que “la reforma tributaria es un cadáver insepulto”.

Debido a que no se han conocido muchos detalles del encuentro, algunos miembros del partido del trapo rojo han llamado la atención de Gaviria sobre un posible cambio de posición. “Cuidado señor expresidente Gaviria, si usted y el partido apoyan (yo no la apoyaré) esa Reforma Tributaria, les gritarán en la calle “mentirosos, mentirosos, mentirosos” Si el gobierno quiere hablar, que retiren ese proyecto”, fueron las palabras del senador Luis Fernando Velasco.

Con esta nueva negativa de Gaviria, el futuro de la reforma es bastante oscuro. Por los lados de Cambio Radical, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras también está liderando la oposición al proyecto. Este partido anunció que ninguno de sus miembros apoyará la propuesta impulsada por el gobierno de Iván Duque.

De mantenerse estas posiciones, el Gobierno tendrá que arañar cada voto para tratar de cambiar el devenir del controvertido proyecto. Por los lados de la oposición, el rechazo al proyecto fue desde el principio. A este se han venido uniendo los Liberales, Cambio Radical y también partidos como la U han expresado su rechazo a varios puntos del articulado.

La propuesta del gobierno no ha tenido mucha acogida, se presume que daría un golpe fuerte a la clase media. Por eso una buena parte de los congresistas la han criticado. Además, vale recordar que el país está a un año de las elecciones legislativas y ningún congresista quiere arriesgar su capital político apoyando un proyecto que claramente no ha tenido la acogida de los colombianos.