Germán Vargas Lleras, la figura política con imagen menos favorable, según encuesta Guarumo

-Redacción Política

Iván Duque cumple tres semanas ocupando la Casa de Nariño y los ojos de la ciudadanía están atentos a sus primeros movimientos, que auguran definir su autonomía o no del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. Según la encuestadora Guarumo, la popularidad del mandatario tras los primeros días en la Presidencia se mantiene alta.

En un sondeo publicado este lunes, en el que participaron alrededor de 1.100 ciudadanos de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, el 54,9 % de los encuestados manifestó tener una imagen favorable del uribista, mientras que el 35,1 % aseguró no tenerla. El 10 % de la muestra indicó que no sabe o no responde.

Lea también: Popularidad del presidente Duque cae a 41%

Por su parte, al gabinete ministerial del gobierno, cuya percepción se midió también en la encuesta, no obtuvo tan positivos resultados. Si bien fueron más las personas que manifestaron tener una imagen favorable de los ministros designados, más del 23 % de los encuestados afirmó no saber de ellos y el 36 % señaló tener una imagen desfavorable.

Los nombres de otras figuras políticas también sonaron en el sondeo. El excandidato presidencial Germán Vargas Lleras, por ejemplo, obtuvo una imagen desfavorable en el 60 % de los participante, mientras que Marta Lucía Ramírez resultó siendo la más popular, con un 53,2 % de imagen favorable.

Las personas que hicieron parte de la encuesta respondieron preguntas sobre su percepción de la situación del país. Por ejemplo, el 46,7 % dijo creer que Colombia va por buen camino, sin embargo, al ser indagados particularmente por la economía del país, el 36 % aseguró que esta va por mal camino.

Le puede interesar: "Así lo roban en Colombia y usted ni cuenta se da"