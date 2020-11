Germán Vargas Lleras otorgó el perdón pedido por exFarc por atentados en su contra

Los exmiembros de la guerrilla confesaron que los dos atentados contra el exvicepresidente fueron de su autoría. A pesar de reconocer el gesto, Vargas Lleras pidió que aclaren los hechos y sus responsables.

“A diferencia de los que sí murieron y hoy no pueden contestar, en mi caso personal acepto el perdón que se me ofrece. Ni siquiera reclamo un acto simbólico para el efecto. Me basta con conocer toda la verdad”. Con estas palabras, Germán Vargas Lleras se pronunció en su columna en el diario El Tiempo sobre el reconocimiento por parte de exmiembros de las Farc sobre la autoría de los dos atentados en su contra, cometidos el 13 de diciembre de 2002 y 25 de octubre de 2005.

Durante la semana, se buscó un pronunciamiento del exvicepresidente del segundo gobierno Santos frente al reconocimiento hecho por los exguerrilleros, pero este solo se pronunció en su espacio semanal, que desde hace unos meses se convirtió en su tribuna para expresarse frente al acontecer nacional y hasta para dictar la línea a seguir en Cambio Radical. En esta columna, titulada Las Farc, Vargas Lleras manifestó la sorpresa que le causó el reconocimiento de los atentados en su contra, en el que incluso en uno de ellos llegó a perder dos de los dedos de una de sus manos.

Vargas Lleras contó en su espacio de opinión que desde su llegada al Congreso, se centró en temas relacionados con las Farc y que, como parte de esos temas, denuncia “las burlas y los abusos cometidos por esta organización en el fallido proceso del Caguán”. El exvicepresidente se catalogó como uno de los que más combatió a la extinta guerrilla, por lo que esto le habría granjeado ser uno de los blancos de las acciones terroristas del grupo insurgente.

El exvicepresidente consideró como “de suma relevancia y muy esclarecedor” que, 20 años después de los atentados, los exguerrilleros hayan aceptado su autoría. Sin embargo, planteó que se necesita una verdad total por parte de los exguerrilleros: contar elementos de su planeación y ejecución, posible participación de terceros y hasta aportar “pruebas fehacientes”.

El Espectador en video:

Para el líder de cambio Radical, la aceptación de los crímenes en su contra y de otros no se pueden quedar en meras declaraciones, pues incluso pueden traer consecuencias penales mayores para los implicados. Vargas Lleras negó que esté en búsqueda de una reparación por parte del Estado o de las Farc: “me basta con la verdad y la no repetición”.

Vargas Lleras, que en campaña presidencial presentó varios reparos a los acuerdos de la Habana, invitó a pasar la página de la violencia mediante el perdón y destacó las verdades que se han venido a conocer ahora con las declaraciones de los exmiembros de las Farc. “El proceso de paz y la justicia transicional están permitiendo que se empiecen a conocer las necesarias y muy tristes verdades de nuestro país”, señaló el político.

En la columna también expresó que no se puede seguir avanzando hacia la reconciliación sin el importante papel que ha jugado la JEP. Por eso criticó los intentos de eliminarla o reformarla a través de un referendo, tal como lo ha venido proponiendo el Centro Democrático. Aunque en este espacio también criticó el planteamiento de Roy Barreras de un referendo para revocar el mandato de Iván Duque. “No hacen más que seguir polarizando y agudizando tensiones en un momento crítico para el país en materia de desempleo, pobreza y salud pública”, concluyó.

Los atentados a Germán Vargas Lleras

El primer atentado en contra de Germán Vargas Lleras fue ejecutado el 13 de diciembre de 2002. En su oficina, el político abrió un paquete que resultó ser un libro bomba. Este sobrevivió al ataque, pero perdió dos dedos de una de sus manos. Para ese momento, el ahora exvicepresidente era uno de los políticos más crítico de las Farc y del fallido proceso adelantado por Andrés Pastrana.

El siguiente atentado fue el 25 de octubre de 2005. El excandidato presidencial salía de la sede Caracol Radio de la carrera séptima, en Bogotá, cuando un carro bomba estalló. Vargas Lleras salió ileso, pero el ataque dejó nueve personas heridas y se volvió a revivir el temor en la capital ante una posible andanada terrorista.